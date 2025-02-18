Гра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вийде у серпні

Konami оголосила дату виходу ремейку Metal Gear Solid 3: Snake Eater, який отримав назву Metal Gear Solid Delta. Оригінальна гра була випущена у 2004 році та вважається однією з ключових частин серії.

Ремейк зберігає оригінальний сюжет, але запропонує оновлену графіку на движку Unreal Engine 5 та перероблений ігровий процес. Дія розгортається в 1960-х роках, коли агент Снейк вирушає до СРСР з місією з пошуку вченого, який розробляє бойовий крокоход, здатний нести ядерну зброю. Операція приймає несподіваний поворот і стає загрозою глобальній безпеці.

Реліз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заплановано на 28 серпня 2025 року. Гра вийде на PlayStation 5 та PC.