Гра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вийде у серпні18.02.25
Konami оголосила дату виходу ремейку Metal Gear Solid 3: Snake Eater, який отримав назву Metal Gear Solid Delta. Оригінальна гра була випущена у 2004 році та вважається однією з ключових частин серії.
Ремейк зберігає оригінальний сюжет, але запропонує оновлену графіку на движку Unreal Engine 5 та перероблений ігровий процес. Дія розгортається в 1960-х роках, коли агент Снейк вирушає до СРСР з місією з пошуку вченого, який розробляє бойовий крокоход, здатний нести ядерну зброю. Операція приймає несподіваний поворот і стає загрозою глобальній безпеці.
Реліз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater заплановано на 28 серпня 2025 року. Гра вийде на PlayStation 5 та PC.
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