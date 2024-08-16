Хаб Xiaomi 5-in-1 Type-C с USB 3.0 стоит $2016.08.24
Xiaomi анонсировала новый USB-хаб под названием Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub. Устройство оснащено пятью портами: три USB-A, один USB-C и один HDMI. Хаб поддерживает зарядку мощностью до 100 Вт, протокол USB 3.0 со скоростью передачи данных до 450 Мбит/с и вывод изображения с разрешением 4K.
Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub совместим с устройствами на базе macOS 11.1 и новее, Windows 7 и новее, а также Android 10 и новее. Габариты устройства составляют 112.5×10.4×39 мм. Хаб уже появился на глобальном сайте производителя, однако цена пока не указана. В Китае аксессуар доступен по цене $20.
Ранее Xiaomi анонсировала свою первую электрическую шлифовальную ручку под брендом Mijia. Дремель предназначен для резьбы по дереву и полировки нефрита. Им также можно работать с пластиком. Он имеет компактный форм фактор и оснащен бесщеточным двигателем, способным развивать скорость до 22 000 об/мин. Ручка диаметром 2 см изготовлена из анодированного алюминиевого сплава и весит около 310 г.
А новый умный дверной замок Xiaomi Smart Door Lock 2 оснащен технологией распознавания лица с использованием 3D-структурированного света.
Технология использует невидимые лучи для захвата деталей лица, обеспечивая бесконтактный и автоматический процесс распознавания. Интересно, что функция распознавания работает даже для детей, которым не нужно высоко поднимать голову. Производитель уверяет, что технология не срабатывает на фотографию или видео.
Кроме распознавания лиц, Xiaomi Smart Door Lock 2 также имеет встроенную камеру слежения с разрешением 2.3 Мпикс, углом обзора 160° и функцией обнаружения человека. Замок предлагает множество других способов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль (фиксированный, виртуальный, временный и циклический), Bluetooth, аварийный ключ, NFC-карту, телефон Xiaomi, часы Xiaomi и браслет Xiaomi. Устройство работает под управлением операционной системы HyperOS и оснащено Wi-Fi и Bluetooth.
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