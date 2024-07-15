Новый дверной замок Xiaomi с HyperOS получил функцию 3D-распознания лица15.07.24
Xiaomi представила новый умный дверной замок Xiaomi Smart Door Lock 2, который оснащена технологией распознавания лица с использованием 3D-структурированного света.
Технология использует невидимые лучи для захвата деталей лица, обеспечивая бесконтактный и автоматический процесс распознавания. Интересно, что функция распознавания работает даже для детей, которым не нужно высоко поднимать голову. Производитель уверяет, что технология не срабатывает на фотографию или видео.
Кроме распознавания лиц, Xiaomi Smart Door Lock 2 также имеет встроенную камеру слежения с разрешением 2.3 Мпикс, углом обзора 160° и функцией обнаружения человека. Замок предлагает множество других способов разблокировки, включая отпечаток пальца, пароль (фиксированный, виртуальный, временный и циклический), Bluetooth, аварийный ключ, NFC-карту, телефон Xiaomi, часы Xiaomi и браслет Xiaomi. Устройство работает под управлением операционной системы HyperOS и оснащено Wi-Fi и Bluetooth.
Xiaomi Smart Door Lock 2 уже доступен для предзаказа в Китае по цене $261. Однако, маловероятно, что новинка появится на глобальном рынке.
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Кроме распознавания лиц, Xiaomi Smart Door Lock 2 также имеет встроенную камеру слежения с разрешением 2.3 Мпикс, углом обзора 160° и функцией обнаружения человека
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