Новий дверний замок Xiaomi з HyperOS отримав функцію 3D-розпізнання обличчя

Xiaomi представила новий розумний замок дверей Xiaomi Smart Door Lock 2, який оснащена технологією розпізнавання обличчя з використанням 3D-структурованого світла.

Технологія використовує невидимі промені для захоплення деталей обличчя, забезпечуючи безконтактний та автоматичний процес розпізнавання. Цікаво, що функція розпізнавання працює навіть для дітей, яким не потрібно піднімати голову. Виробник запевняє, що технологія не спрацьовує на фотографію чи відео.

Крім розпізнавання облич, Xiaomi Smart Door Lock 2 також має вбудовану камеру стеження з роздільною здатністю 2.3 Мпікс, кутом огляду 160 ° та функцією виявлення людини. Замок пропонує багато інших способів розблокування, включаючи відбиток пальця, пароль (фіксований, віртуальний, тимчасовий та циклічний), Bluetooth, аварійний ключ, NFC-карту, телефон Xiaomi, годинник Xiaomi та браслет Xiaomi. Пристрій працює під керуванням операційної системи HyperOS і оснащений Wi-Fi та Bluetooth.

Xiaomi Smart Door Lock 2 вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $261. Однак малоймовірно, що новинка з’явиться на глобальному ринку.