Новий дверний замок Xiaomi з HyperOS отримав функцію 3D-розпізнання обличчя15.07.24
Xiaomi представила новий розумний замок дверей Xiaomi Smart Door Lock 2, який оснащена технологією розпізнавання обличчя з використанням 3D-структурованого світла.
Технологія використовує невидимі промені для захоплення деталей обличчя, забезпечуючи безконтактний та автоматичний процес розпізнавання. Цікаво, що функція розпізнавання працює навіть для дітей, яким не потрібно піднімати голову. Виробник запевняє, що технологія не спрацьовує на фотографію чи відео.
Крім розпізнавання облич, Xiaomi Smart Door Lock 2 також має вбудовану камеру стеження з роздільною здатністю 2.3 Мпікс, кутом огляду 160 ° та функцією виявлення людини. Замок пропонує багато інших способів розблокування, включаючи відбиток пальця, пароль (фіксований, віртуальний, тимчасовий та циклічний), Bluetooth, аварійний ключ, NFC-карту, телефон Xiaomi, годинник Xiaomi та браслет Xiaomi. Пристрій працює під керуванням операційної системи HyperOS і оснащений Wi-Fi та Bluetooth.
Xiaomi Smart Door Lock 2 вже доступний для замовлення в Китаї за ціною $261. Однак малоймовірно, що новинка з’явиться на глобальному ринку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Новий смартфон Oppo Reno12 Pro зі свіжим процесором та набором актуальних функцій вже можна купити в Україні. Розкажемо, чим може бути цікавим цей флагман
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Новий дверний замок Xiaomi з HyperOS отримав функцію 3D-розпізнання обличчяXiaomi розумний будинок
Крім розпізнавання облич, Xiaomi Smart Door Lock 2 також має вбудовану камеру стеження з роздільною здатністю 2.3 Мпікс, кутом огляду 160° та функцією виявлення людини
Оператор Google Fi отримав функцію блокування номерів для захисту від SIM-swap атакGoogle SIM-карта захист оператор
Google Fi Wireless представила нову функцію блокування номерів, що забезпечує додатковий захист від несанкціонованої заміни SIM-картки