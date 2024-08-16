Хаб Xiaomi 5-in-1 Type-C з USB 3.0 коштує $20

Xiaomi анонсувала новий USB-хаб під назвою Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub. Пристрій має п’ять портів: три USB-A, один USB-C і один HDMI. Хаб підтримує зарядку потужністю до 100 Вт, протокол USB 3.0 зі швидкістю передачі даних до 450 Мбіт/с та виведення зображення з роздільною здатністю 4K.

Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub сумісний з пристроями на базі macOS 11.1 і новіші, Windows 7 і новіші, а також Android 10 і новіші. Габарити пристрою становлять 112.5×10.4×39 мм. Хаб вже з’явився на глобальному сайті виробника, проте ціна поки що не вказана. У Китаї аксесуар доступний за ціною $20.

Раніше Xiaomi анонсувала свою першу електричну шліфувальну ручку під брендом Mijia. Дремель призначений для різьблення по дереву та полірування нефриту. Їм також можна працювати із пластиком. Він має компактний форм фактор і оснащений безщітковим двигуном, здатним розвивати швидкість до 22 000 об/хв. Ручка діаметром 2 см виготовлена ​​з анодованого алюмінієвого сплаву та важить близько 310 г.

А новий розумний замок дверей Xiaomi Smart Door Lock 2 оснащений технологією розпізнавання обличчя з використанням 3D-структурованого світла.

Технологія використовує невидимі промені для захоплення деталей обличчя, забезпечуючи безконтактний та автоматичний процес розпізнавання. Цікаво, що функція розпізнавання працює навіть для дітей, яким не потрібно піднімати голову. Виробник запевняє, що технологія не спрацьовує на фотографію чи відео.

Крім розпізнавання облич, Xiaomi Smart Door Lock 2 також має вбудовану камеру стеження з роздільною здатністю 2.3 Мпікс, кутом огляду 160 ° та функцією виявлення людини. Замок пропонує багато інших способів розблокування, включаючи відбиток пальця, пароль (фіксований, віртуальний, тимчасовий та циклічний), Bluetooth, аварійний ключ, NFC-карту, телефон Xiaomi, годинник Xiaomi та браслет Xiaomi. Пристрій працює під керуванням операційної системи HyperOS і оснащений Wi-Fi та Bluetooth.