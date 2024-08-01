Xiaomi под брендом Mijia представила свой первый дремель

Xiaomi расширяет свой ассортимент устройств, представив первую электрическую шлифовальную ручку под брендом Mijia. Дремель предназначен для резьбы по дереву и полировки нефрита. Им также можно работать с пластиком. Он имеет компактный форм фактор и оснащен бесщеточным двигателем, способным развивать скорость до 22 000 об/мин. Ручка диаметром 2 см изготовлена из анодированного алюминиевого сплава и весит около 310 г.

Шлифовальная ручка оснащена литиевым аккумулятором емкостью 800 мАч, который обеспечивает до 60 минут непрерывной работы. Также она может работать от сети. Устройство имеет одну кнопку управления и она же отвечает за регулировку скорости. В комплекте поставляются 16 шлифовальных головок, которые хранятся в коробке.

Краудфандинг проекта начнется 31 июля по цене 169 юаней (около $23). Рекомендованная розничная цена составит 199 юаней (около $27).