Xiaomi під брендом Mijia представила свій перший дрімель01.08.24
Xiaomi розширює свій асортимент пристроїв, представивши першу електричну шліфувальну ручку під брендом Mijia. Дремель призначений для різьблення по дереву та полірування нефриту. Їм також можна працювати із пластиком. Він має компактний форм фактор і оснащений безщітковим двигуном, здатним розвивати швидкість до 22 000 об/хв. Ручка діаметром 2 см виготовлена з анодованого алюмінієвого сплаву та важить близько 310 г.
Шліфувальна ручка оснащена літієвим акумулятором ємністю 800 мАг, що забезпечує до 60 хвилин безперервної роботи. Також вона може працювати від мережі. Пристрій має одну кнопку управління і вона відповідає за регулювання швидкості. У комплекті поставляються 16 шліфувальних головок, які зберігаються у коробці.
Краудфандинг проекту розпочнеться 31 липня за ціною 169 юанів (близько $23). Рекомендована роздрібна ціна становитиме 199 юанів (близько $27).
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