05.11.25
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
views
36
comments 0
NVIDIA GeForce RTX 50 laptop

NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основой для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше