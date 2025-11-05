Google Translate получит быстрый и точный режимы

Google начала поэтапно внедрять обновление Translate, в котором появилась возможность использовать ШИ-модель Gemini для более точного перевода. Об этом сообщает 9to5Google. Новая функция появляется в виде переключателя режимов Fast и Advanced, что позволяет пользователям самостоятельно выбирать между скоростью и глубиной обработки текста.

Режим Fast предназначен для быстрых переводов и работает по классическому принципу Google Translate, в то время как Advanced использует возможности Gemini для более детального анализа контекста. Этот режим замедляет обработку запроса, но обеспечивает более естественные формулировки. В настоящее время опция доступна части пользователей на iOS и поддерживает перевод только между английским, французским и испанским языками.

Журналисты Engadget протестировали обновление на отрывке из пьесы Мольера «Мизантроп». В обычном режиме перевод был почти дословным, но не совсем точным по содержанию. Gemini-режим воспроизвел структуру и стиль текста ближе к оригиналу, передав тон художественному изречению.

Несмотря на более высокое качество, Advanced работает медленнее, поскольку требует дополнительного анализа контекста. В Google отмечают, что для перевода сложных или литературных текстов лучше обращаться непосредственно к приложению Gemini, которое также способно объяснять значение фраз и выражений. В то же время, компания напоминает, что даже ШИ-модель может ошибаться или предоставлять неточные интерпретации, поэтому перевод следует проверять вручную.