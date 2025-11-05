Google Translate отримає швидкий та точний режими05.11.25
Google почала поетапно впроваджувати оновлення Translate, в якому з’явилася можливість використовувати ШІ модель Gemini для більш точного перекладу. Про це повідомляє 9to5Google. Нова функція з’являється у вигляді перемикача режимів Fast та Advanced, що дозволяє користувачам самостійно вибирати між швидкістю та глибиною обробки тексту.
Режим Fast призначений для швидких перекладів та працює за класичним принципом Google Translate, в той час як Advanced використовує можливості Gemini для більш детального аналізу контексту. Цей режим уповільнює обробку запиту, але забезпечує більш природні формулювання. В даний час опція доступна частині користувачів на iOS і підтримує переклад лише між англійською, французькою та іспанською мовами.
Журналісти Engadget протестували оновлення на уривку з п’єси Мольєра “Мізантроп”. У звичайному режимі переклад був майже дослівним, але зовсім точним за змістом. Gemini-режим відтворив структуру та стиль тексту ближче до оригіналу, передавши тон художньому вислову.
Незважаючи на більш високу якість, Advanced працює повільніше, оскільки потребує додаткового аналізу контексту. У Google відзначають, що для перекладу складних або літературних текстів краще звертатися безпосередньо до програми Gemini, яка також здатна пояснювати значення фраз і виразів. У той же час компанія нагадує, що навіть ШІ-модель може помилятися або надавати неточні інтерпретації, тому переклад слід перевіряти вручну.
