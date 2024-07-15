Google скрестит цифрового ассистента Google Assistant и искусственный интеллект Gemini15.07.24
Согласно последнему анализу APK, Google планирует расширить функциональность Gemini, чат-бота на основе искусственного интеллекта, добавив возможности, которые ранее были доступны только через Google Assistant. Вот основные ожидаемые функции:
- Будильники и таймеры: Gemini сможет самостоятельно устанавливать будильники и таймеры, без необходимости задействования Google Assistant.
- Экран блокировки: Новая функция позволит пользователям управлять Gemini, отвечать на сообщения, воспроизводить музыку и управлять умными домашними устройствами прямо с экрана блокировки, не разблокируя устройство.
- Расширения экрана блокировки: На экране блокировки станут доступны новые инструменты Gemini, такие как инструмент «Часы».
- Gemini Live: Новый фоновый режим, позволяющий пользователям продолжать общение в чатах Gemini, даже при использовании других приложений или когда экран заблокирован.
Дополнительно стоит отметить, что некоторые из этих функций могут потребовать подписки на Gemini Premium.
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Google скрестит цифрового ассистента Google Assistant и искусственный интеллект GeminiGoogle искусственный интеллект разработка
Согласно последнему анализу APK, Google планирует расширить функциональность Gemini, чат-бота на основе искусственного интеллекта, добавив возможности, которые ранее были доступны только через Google Assistant
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