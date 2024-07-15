Google об’єднає Google Assistant і Gemini AI15.07.24
Згідно з останнім аналізом APK, Google планує розширити функціональність Gemini, чат-бота на основі штучного інтелекту, додавши можливості, які раніше були доступні лише через Google Assistant. Ось основні очікувані функції:
- Будильники та таймери: Gemini зможе встановлювати будильники та таймери самостійно, не потребуючи Google Assistant.
- Екран блокування: нова функція дозволить користувачам керувати Gemini, відповідати на повідомлення, відтворювати музику та керувати пристроями розумного дому безпосередньо з екрана блокування, не розблоковуючи пристрій.
- Покращення екрана блокування: нові інструменти Gemini, наприклад інструмент «Годинник», будуть доступні на екрані блокування.
- Gemini Live: новий фоновий режим, який дозволяє користувачам продовжувати спілкуватися в чатах Gemini навіть під час використання інших програм або коли екран заблоковано.
Крім того, варто зазначити, що для деяких із цих функцій може знадобитися підписка Gemini Premium.
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