Google отказалась от обещания не разрабатывать оружие с искусственным интеллектом

На этой неделе Google внесла изменения в свои принципы использования искусственного интеллекта, удалив с официального сайта заявление о запрете разработки ИИ для военных целей и слежки. На этот шаг обратили внимание журналисты Bloomberg.

Ранее на странице принципов компании был раздел «Приложения, которые мы не будем преследовать», в котором указывалось, что Google не разрабатывает и не внедряет ИИ, связанный с оружием и системами массового наблюдения. Теперь этот пункт исчез. В ответ на запрос о причинах изменений в компании сослались на новый пост в корпоративном блоге, посвящённый «ответственному ИИ».

В нём подчеркивается необходимость сотрудничества бизнеса, государственных структур и международных организаций для создания технологий, обеспечивающих безопасность людей, способствующих экономическому развитию и поддерживающих национальную безопасность.

Обновлённые принципы Google теперь делают акцент на минимизации потенциального вреда и предвзятости в алгоритмах, а также следовании международному праву и правам человека.

В последние годы сотрудничество компании с военными структурами США и Израиля становилось причиной протестов среди сотрудников. Несмотря на заверения Google в том, что её технологии не используются для нанесения вреда людям, глава подразделения Пентагона по ИИ ранее заявлял, что некоторые модели искусственного интеллекта применяются для ускорения принятия решений в боевых действиях.