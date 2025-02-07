Google отказалась от обещания не разрабатывать оружие с искусственным интеллектом07.02.25
На этой неделе Google внесла изменения в свои принципы использования искусственного интеллекта, удалив с официального сайта заявление о запрете разработки ИИ для военных целей и слежки. На этот шаг обратили внимание журналисты Bloomberg.
Ранее на странице принципов компании был раздел «Приложения, которые мы не будем преследовать», в котором указывалось, что Google не разрабатывает и не внедряет ИИ, связанный с оружием и системами массового наблюдения. Теперь этот пункт исчез. В ответ на запрос о причинах изменений в компании сослались на новый пост в корпоративном блоге, посвящённый «ответственному ИИ».
В нём подчеркивается необходимость сотрудничества бизнеса, государственных структур и международных организаций для создания технологий, обеспечивающих безопасность людей, способствующих экономическому развитию и поддерживающих национальную безопасность.
Обновлённые принципы Google теперь делают акцент на минимизации потенциального вреда и предвзятости в алгоритмах, а также следовании международному праву и правам человека.
В последние годы сотрудничество компании с военными структурами США и Израиля становилось причиной протестов среди сотрудников. Несмотря на заверения Google в том, что её технологии не используются для нанесения вреда людям, глава подразделения Пентагона по ИИ ранее заявлял, что некоторые модели искусственного интеллекта применяются для ускорения принятия решений в боевых действиях.
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Google отказалась от обещания не разрабатывать оружие с искусственным интеллектом Google война искусственный интеллект
Ранее на странице принципов компании был раздел «Приложения, которые мы не будем преследовать», в котором указывалось, что Google не разрабатывает и не внедряет ИИ
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