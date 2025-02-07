Google відмовилася від обіцянки не розробляти зброю зі штучним інтелектом07.02.25
Цього тижня Google внесла зміни до своїх принципів використання штучного інтелекту, видаливши з офіційного сайту заяву про заборону розробки ІІ для військових цілей та стеження. На цей крок звернули увагу журналісти Bloomberg.
Раніше на сторінці принципів компанії був розділ «Додатки, які ми не переслідуватимемо», в якому вказувалося, що Google не розробляє та не впроваджує ІІ, пов’язаний зі зброєю та системами масового спостереження. Наразі цей пункт зник. У відповідь на запит про причини змін у компанії послалися на новий пост у корпоративному блозі, присвячений відповідальному ШІ.
У ньому наголошується на необхідності співробітництва бізнесу, державних структур та міжнародних організацій для створення технологій, що забезпечують безпеку людей, сприяють економічному розвитку та підтримують національну безпеку.
Оновлені принципи Google тепер наголошують на мінімізації потенційної шкоди та упередженості в алгоритмах, а також дотриманні міжнародного права та прав людини.
В останні роки співпраця компанії з військовими структурами США та Ізраїлю спричиняла протести серед співробітників. Незважаючи на запевнення Google у тому, що її технології не використовуються для завдання шкоди людям, глава підрозділу Пентагону з ШІ раніше заявляв, що деякі моделі штучного інтелекту застосовуються для прискорення прийняття рішень у бойових діях.
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