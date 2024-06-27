Google One отключает свой сервис VPN27.06.24
Компания Google приняла решение прекратить поддержку VPN от Google One, что стало неожиданностью для многих пользователей. Этот VPN-сервис был включен в планы подписки Google One и предлагал дополнительный уровень онлайн-защиты. Однако, согласно официальному заявлению компании, использование этого сервиса оказалось недостаточно популярным, что послужило причиной прекращения его работы.
Основные моменты и последствия прекращения поддержки VPN от Google One:
- Прекращение работы: VPN от Google One больше не доступен для использования пользователями, и компания уже начала информировать абонентов о его отключении при попытке подключения.
- Причины решения: Отказ от VPN связан с тем, что сервис не нашел широкого применения среди пользователей Google One. Google отметила, что это позволит компании сосредоточиться на других важных функциях и продуктах, таких как Fitbit Premium и Nest Aware.
- Доступ к Pixel VPN от Google: Владельцы определенных моделей смартфонов Pixel (таких как Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro и 8a) продолжат иметь доступ к «Pixel VPN от Google». Этот VPN включен как часть покупки указанных устройств.
- Уведомления и инструкции: Google предоставляет инструкции по удалению VPN от Google One на различных платформах, включая Android, iOS, Mac и Windows. Пользователи, которые уже использовали сервис, получат уведомления о его отключении.
Это изменение в политике Google One отразилось на сообществе пользователей, однако компания продолжает предлагать другие сервисы и инструменты для улучшения пользовательского опыта и безопасности в интернете.
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