Google One вимикає свій сервіс VPN27.06.24
Компанія Google вирішила припинити підтримку VPN від Google One, що стало несподіванкою для багатьох користувачів. Цей VPN-сервіс був включений до планів підписки Google One і пропонував додатковий рівень онлайн-захисту. Однак, згідно з офіційною заявою компанії, використання цього сервісу виявилося недостатньо популярним, що спричинило припинення його роботи.
Основні моменти та наслідки припинення підтримки VPN від Google One:
- Припинення роботи: VPN від Google One більше не доступний для використання користувачами, і компанія вже почала інформувати абонентів про його відключення під час спроби підключення.
- Причини рішення: Відмова від VPN пов’язана з тим, що сервіс не знайшов широкого застосування серед користувачів Google One. Google зазначила, що це дозволить компанії зосередитися на інших важливих функціях та продуктах, таких як Fitbit Premium та Nest Aware.
- Доступ до Pixel VPN від Google: Власники певних моделей смартфонів Pixel (таких як Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro та 8a) продовжать мати доступ до “Pixel VPN від Google”. Цей VPN увімкнено як частину покупки вказаних пристроїв.
- Сповіщення та інструкції: Google надає інструкції з видалення VPN від Google One на різних платформах, включаючи Android, iOS, Mac та Windows. Користувачі, які вже використовували сервіс, отримають сповіщення про його відключення.
Ця зміна в політиці Google One позначилася на спільноті користувачів, проте компанія продовжує пропонувати інші сервіси та інструменти для покращення користувальницького досвіду та безпеки в інтернеті.
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