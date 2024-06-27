Google One вимикає свій сервіс VPN

Компанія Google вирішила припинити підтримку VPN від Google One, що стало несподіванкою для багатьох користувачів. Цей VPN-сервіс був включений до планів підписки Google One і пропонував додатковий рівень онлайн-захисту. Однак, згідно з офіційною заявою компанії, використання цього сервісу виявилося недостатньо популярним, що спричинило припинення його роботи.

Основні моменти та наслідки припинення підтримки VPN від Google One:

Припинення роботи: VPN від Google One більше не доступний для використання користувачами, і компанія вже почала інформувати абонентів про його відключення під час спроби підключення. Причини рішення: Відмова від VPN пов’язана з тим, що сервіс не знайшов широкого застосування серед користувачів Google One. Google зазначила, що це дозволить компанії зосередитися на інших важливих функціях та продуктах, таких як Fitbit Premium та Nest Aware. Доступ до Pixel VPN від Google: Власники певних моделей смартфонів Pixel (таких як Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, 8, 8 Pro та 8a) продовжать мати доступ до “Pixel VPN від Google”. Цей VPN увімкнено як частину покупки вказаних пристроїв. Сповіщення та інструкції: Google надає інструкції з видалення VPN від Google One на різних платформах, включаючи Android, iOS, Mac та Windows. Користувачі, які вже використовували сервіс, отримають сповіщення про його відключення.

Ця зміна в політиці Google One позначилася на спільноті користувачів, проте компанія продовжує пропонувати інші сервіси та інструменти для покращення користувальницького досвіду та безпеки в інтернеті.