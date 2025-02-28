Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung

Google и Qualcomm объявили о программе, которая позволит производителям, таким как Samsung, предоставлять до восьми лет обновлений Android OS и безопасности. Это станет возможным благодаря:

Двум обновлениям общего ядра Android (ACK), обеспечивающим поддержку на протяжении всего цикла.

Обновленному программному обеспечению от Qualcomm, позволяющему поддерживать чипы дольше без необходимости значительных модификаций.

Программа стартует с Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в серии Galaxy S25 и других устройствах, работающих на Android 15.

Будет ли Samsung предлагать восемь лет обновлений?

Samsung постоянно повышает планку поддержки программного обеспечения в сегменте Android-смартфонов. В свое время она стала первой компанией, которая пообещала четыре основных обновления Android OS для своих телефонов.

Хотя технически производители теперь могут расширить поддержку Android до 8 лет, это не означает, что все бренды сразу же примут такие условия, особенно для бюджетных и среднеценовых смартфонов.

На данный момент Samsung уже предоставляет семь лет обновлений для своих флагманов 2024 года, и компания может стать первой, кто продлит этот срок еще на один год.