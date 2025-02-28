Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung28.02.25
Google и Qualcomm объявили о программе, которая позволит производителям, таким как Samsung, предоставлять до восьми лет обновлений Android OS и безопасности. Это станет возможным благодаря:
- Двум обновлениям общего ядра Android (ACK), обеспечивающим поддержку на протяжении всего цикла.
- Обновленному программному обеспечению от Qualcomm, позволяющему поддерживать чипы дольше без необходимости значительных модификаций.
Программа стартует с Snapdragon 8 Elite, который будет использоваться в серии Galaxy S25 и других устройствах, работающих на Android 15.
Будет ли Samsung предлагать восемь лет обновлений?
Samsung постоянно повышает планку поддержки программного обеспечения в сегменте Android-смартфонов. В свое время она стала первой компанией, которая пообещала четыре основных обновления Android OS для своих телефонов.
Хотя технически производители теперь могут расширить поддержку Android до 8 лет, это не означает, что все бренды сразу же примут такие условия, особенно для бюджетных и среднеценовых смартфонов.
На данный момент Samsung уже предоставляет семь лет обновлений для своих флагманов 2024 года, и компания может стать первой, кто продлит этот срок еще на один год.
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Google и Qualcomm продлят срок обновления Андроид до 8 лет. Первыми их получат смартфоны Samsung Google Qualcomm Андроид обновление
Google и Qualcomm объявили о программе, которая позволит производителям, таким как Samsung, предоставлять до восьми лет обновлений Android OS и безопасности.
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