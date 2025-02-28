Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років

Google та Qualcomm оголосили про програму, яка дозволить виробникам, таким як Samsung, надавати до восьми років оновлень Android OS та безпеки. Це стане можливим завдяки:

Двома оновленнями спільного ядра Android (ACK), що забезпечують підтримку протягом усього циклу.

Оновлене програмне забезпечення Qualcomm, що дозволяє підтримувати чіпи довше без необхідності значних модифікацій.

Програма стартує з Snapdragon 8 Elite, який використовуватиметься в серії Galaxy S25 та інших пристроях, що працюють на Android 15.

Чи Samsung пропонуватиме вісім років оновлень?

Samsung постійно підвищує планку підтримки програмного забезпечення у сегменті Android-смартфонів. Свого часу вона стала першою компанією, яка пообіцяла чотири основні оновлення Android OS для своїх телефонів.

Хоча технічно виробники тепер можуть розширити підтримку Android до 8 років, це не означає, що всі бренди відразу ж ухвалять такі умови, особливо для бюджетних та середньоцінових смартфонів.

На даний момент Samsung вже надає сім років оновлень для своїх флагманів 2024 року, і компанія може стати першою, хто продовжить цей термін ще на один рік.