Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років28.02.25
Google та Qualcomm оголосили про програму, яка дозволить виробникам, таким як Samsung, надавати до восьми років оновлень Android OS та безпеки. Це стане можливим завдяки:
- Двома оновленнями спільного ядра Android (ACK), що забезпечують підтримку протягом усього циклу.
- Оновлене програмне забезпечення Qualcomm, що дозволяє підтримувати чіпи довше без необхідності значних модифікацій.
Програма стартує з Snapdragon 8 Elite, який використовуватиметься в серії Galaxy S25 та інших пристроях, що працюють на Android 15.
Чи Samsung пропонуватиме вісім років оновлень?
Samsung постійно підвищує планку підтримки програмного забезпечення у сегменті Android-смартфонів. Свого часу вона стала першою компанією, яка пообіцяла чотири основні оновлення Android OS для своїх телефонів.
Хоча технічно виробники тепер можуть розширити підтримку Android до 8 років, це не означає, що всі бренди відразу ж ухвалять такі умови, особливо для бюджетних та середньоцінових смартфонів.
На даний момент Samsung вже надає сім років оновлень для своїх флагманів 2024 року, і компанія може стати першою, хто продовжить цей термін ще на один рік.
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Google та Qualcomm продовжать термін оновлення Андроїд до 8 років Google Qualcomm Андроід оновлення
Google та Qualcomm оголосили про програму, яка дозволить виробникам, таким як Samsung, надавати до восьми років оновлень Android OS та безпеки.
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