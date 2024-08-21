Гибрид проектора и портативной колонки Yaber T2 Plus стоит $35021.08.24
Проектор Yaber T2 Plus объединяет в себе функции проектора и портативной колонки, что делает его универсальным устройством для различных мероприятий, включая вечеринки у бассейна. Несмотря на свои компактные размеры, проектор обеспечивает качественное воспроизведение звука благодаря встроенной акустике JBL. Основное предназначение T2 Plus — это уличный проектор, отличающийся от стандартных портативных колонок своими расширенными возможностями.
Высота устройства составляет 11,5 дюймов, и оно способно проецировать изображение с разрешением 1080p на экран размером от 40 до 120 дюймов с яркостью 450 ANSI люмен. Yaber T2 Plus имеет пылезащитную конструкцию и оснащен автоматическими функциями, такими как автофокус и автокоррекция трапецеидальных искажений, что значительно упрощает его использование. Аудиосистема поддерживает Dolby Audio, а для подключения предлагаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и NFC. На одном заряде батареи проектор может работать до 2,5 часов при просмотре фильмов или до 18 часов в режиме воспроизведения музыки.
Устройство Yaber T2 Plus доступно по цене $349.
Ранее Xiaomi представила новую версию своего проектора — Redmi Projector Lite Green Edition. Новинка отличается стильным зеленым цветом корпуса, но сохраняет основные характеристики предыдущих моделей. Проектор поддерживает разрешение 1080p и обеспечивает яркость в 150 CVIA люмен, что позволяет проецировать изображение размером до 100 дюймов. Устройство оснащено сенсором ToF для автоматической фокусировки и коррекции изображения, что обеспечивает четкость и удобство использования.
Проектор также получил сертификацию SGS за низкое излучение синего света, что делает его более безопасным для зрения. Герметичный оптический двигатель защищает устройство от пыли и других загрязнений, продлевая срок его службы. Кроме того, проекция автоматически корректируется благодаря использованию искусственного интеллекта, что позволяет легко регулировать угол изображения. Для подключения к устройству предусмотрены разъемы HDMI, USB 2.0, аудиовыход и разъем питания. В комплекте с проектором предоставляется расширенная гарантия на три года, что является приятным бонусом для покупателей.
Он уже доступен на китайском рынке по цене 110 долларов США. Эта модель является обновлением серии Redmi Projector Lite, выпущенной в марте 2024 года, которая стоила $97.
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