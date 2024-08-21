Гібрид проектора та портативної колонки Yaber T2 Plus коштує $350

Проектор Yaber T2 Plus поєднує в собі функції проектора та портативної колонки, що робить його універсальним пристроєм для різних заходів, включаючи вечірки біля басейну. Незважаючи на компактні розміри, проектор забезпечує якісне відтворення звуку завдяки вбудованій акустиці JBL. Основне призначення T2 Plus – це вуличний проектор, який відрізняється від стандартних портативних колонок своїми розширеними можливостями.

Висота пристрою становить 11,5 дюймів, і воно здатне проеціювати зображення з роздільною здатністю 1080p на екран розміром від 40 до 120 дюймів з яскравістю 450 ANSI люмен. Yaber T2 Plus має пилозахисну конструкцію та оснащений автоматичними функціями, такими як автофокус та автокорекція трапецеїдальних спотворень, що значно спрощує його використання. Аудіосистема підтримує Dolby Audio, а для підключення пропонуються Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 та NFC. На одному заряді батареї проектор може працювати до 2,5 годин під час перегляду фільмів або до 18 годин у режимі відтворення музики.

Пристрій Yaber T2 Plus доступний за ціною $349.

Раніше Xiaomi представила нову версію свого проектора – Redmi Projector Lite Green Edition. Новинка має стильний зелений колір корпусу, але зберігає основні характеристики попередніх моделей. Проектор підтримує роздільну здатність 1080p і забезпечує яскравість 150 CVIA люмен, що дозволяє проектувати зображення розміром до 100 дюймів. Пристрій оснащений сенсором ToF для автоматичного фокусування та корекції зображення, що забезпечує чіткість та зручність використання.

Проектор також отримав сертифікацію SGS за низьке випромінювання синього світла, що робить його безпечнішим для зору. Герметичний оптичний двигун захищає пристрій від пилу та інших забруднень, продовжуючи термін його служби. Крім того, проекція автоматично коригується завдяки використанню штучного інтелекту, що дозволяє легко регулювати кут зображення. Для підключення до пристрою передбачені роз’єми HDMI, USB 2.0, аудіовиход та роз’єм живлення. У комплекті із проектором надається розширена гарантія на три роки, що є приємним бонусом для покупців.

Він уже доступний на китайському ринку за ціною 110 доларів. Ця модель є оновленням серії Redmi Projector Lite, випущеної у березні 2024 року, яка коштувала $97.