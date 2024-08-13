Проектор Redmi Projector Lite Green Edition зі штучним інтелектом, що відповідає за регулювання зображення13.08.24
Xiaomi представила нову версію свого проектора – Redmi Projector Lite Green Edition. Новинка має стильний зелений колір корпусу, але зберігає основні характеристики попередніх моделей.
Проектор підтримує роздільну здатність 1080p і забезпечує яскравість 150 CVIA люмен, що дозволяє проектувати зображення розміром до 100 дюймів. Пристрій оснащений сенсором ToF для автоматичного фокусування та корекції зображення, що забезпечує чіткість та зручність використання.
Проектор також отримав сертифікацію SGS за низьке випромінювання синього світла, що робить його безпечнішим для зору. Герметичний оптичний двигун захищає пристрій від пилу та інших забруднень, продовжуючи термін його служби.
Крім того, проекція автоматично коригується завдяки використанню штучного інтелекту, що дозволяє легко регулювати кут зображення. Для підключення до пристрою передбачені роз’єми HDMI, USB 2.0, аудіовиход та роз’єм живлення. У комплекті із проектором надається розширена гарантія на три роки, що є приємним бонусом для покупців.
Він уже доступний на китайському ринку за ціною 110 доларів. Ця модель є оновленням серії Redmi Projector Lite, випущеної у березні 2024 року, яка коштувала $97.
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