Проектор Redmi Projector Lite Green Edition с искусственным интеллектом отвечающим за регулировку изображения13.08.24
Xiaomi представила новую версию своего проектора — Redmi Projector Lite Green Edition. Новинка отличается стильным зеленым цветом корпуса, но сохраняет основные характеристики предыдущих моделей.
Проектор поддерживает разрешение 1080p и обеспечивает яркость в 150 CVIA люмен, что позволяет проецировать изображение размером до 100 дюймов. Устройство оснащено сенсором ToF для автоматической фокусировки и коррекции изображения, что обеспечивает четкость и удобство использования.
Проектор также получил сертификацию SGS за низкое излучение синего света, что делает его более безопасным для зрения. Герметичный оптический двигатель защищает устройство от пыли и других загрязнений, продлевая срок его службы.
Кроме того, проекция автоматически корректируется благодаря использованию искусственного интеллекта, что позволяет легко регулировать угол изображения. Для подключения к устройству предусмотрены разъемы HDMI, USB 2.0, аудиовыход и разъем питания. В комплекте с проектором предоставляется расширенная гарантия на три года, что является приятным бонусом для покупателей.
Он уже доступен на китайском рынке по цене 110 долларов США. Эта модель является обновлением серии Redmi Projector Lite, выпущенной в марте 2024 года, которая стоила $97.
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