Garmin Quatix 8 Pro — умные часы с сотовой связью для моряков

Компания Garmin представила флагманские смарт-часы Quatix 8 Pro, ориентированные в первую очередь на эксплуатацию в морской среде. Устройство сочетает поддержку спутниковой и сотовой связи, оснащено AMOLED-дисплеем повышенной яркости и получило набор функций, рассчитанных на навигацию и взаимодействие с бортовым оборудованием.

Характеристики Garmin Quatix 8 Pro

Garmin Quatix 8 Pro создан на базе модели Fenix 8 Pro, однако в этой версии компания отказалась от микроLED-дисплея, который остается более дорогим решением. Все модификации оснащаются 1,4-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 454 × 454 пикселя. Часы предлагаются в двух вариантах корпуса — диаметром 47 и 51 мм, что позволяет выбрать модель с учетом предпочтений пользователя и условий эксплуатации.

Спутниковая и сотовая связь

Ключевой особенностью Quatix 8 Pro стала интеграция технологии inReach. Она обеспечивает двустороннюю спутниковую и сотовую связь, позволяя отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые вызовы и передавать сигналы SOS даже в районах, где отсутствует покрытие мобильных сетей. Также Garmin предлагает версию с пакетом Voice Control Bundle, расширяющим возможности взаимодействия часов с навигационным оборудованием, включая морские картплоттеры.

Автономность и повседневные функции

Новинка обеспечивает до 16 дней автономной работы и оснащена встроенным светодиодным фонариком. Часы поддерживают более ста режимов физической активности, обеспечивают круглосуточный мониторинг показателей здоровья и позволяют использовать бесконтактную оплату через сервис Garmin Pay.

Морские режимы и навигационные возможности

В Quatix 8 Pro реализован обновленный «лодочный режим». При выходе в море часы автоматически выводят на главный экран ключевые морские параметры, включая управление автопилотом, троллинговым мотором и отображение данных о состоянии судна. После возвращения на сушу морские функции скрываются, а интерфейс переключается на стандартные инструменты для спорта и повседневного использования.

Кроме того, устройство поддерживает таймер регаты, систему помощи при смене галса и интеграцию с аудиосистемами Fusion через приложение Fusion-Link.

Цена и начало продаж

Стоимость Garmin Quatix 8 Pro начинается с отметки $1 299,99. Версия с пакетом Voice Control Bundle оценивается в $1 359,98. Официальный старт продаж запланирован на 16 января.