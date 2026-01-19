Garmin Quatix 8 Pro – розумний годинник зі стільниковим зв’язком для моряків  

Garmin Quatix 8 Pro – розумний годинник зі стільниковим зв’язком для моряків19.01.26
Компанія Garmin представила флагманський смарт-годинник Quatix 8 Pro, орієнтований насамперед на експлуатацію в морському середовищі. Пристрій поєднує підтримку супутникового та стільникового зв’язку, оснащений AMOLED-дисплеєм підвищеної яскравості та отримав набір функцій, розрахованих на навігацію та взаємодію з бортовим обладнанням.
Характеристики Garmin Quatix 8 Pro
Garmin Quatix 8 Pro створений на базі моделі Fenix 8 Pro, однак у цій версії компанія відмовилася від мікроLED-дисплея, що залишається дорожчим рішенням. Всі модифікації оснащуються 1,4-дюймовою AMOLED-панеллю з роздільною здатністю 454×454 пікселів. Годинник пропонується у двох варіантах корпусу – діаметром 47 і 51 мм, що дозволяє вибрати модель з урахуванням переваг користувача та умов експлуатації.
Супутниковий та стільниковий зв’язок
Ключовою особливістю Quatix 8 Pro стала інтеграція технології inReach. Вона забезпечує двосторонній супутниковий та стільниковий зв’язок, дозволяючи надсилати текстові повідомлення, здійснювати голосові дзвінки та передавати сигнали SOS навіть у районах, де немає покриття мобільних мереж. Також Garmin пропонує версію з пакетом Voice Control Bundle, що розширює можливості взаємодії годинника з навігаційним обладнанням, включаючи морські картплотери.
Автономність та повсякденні функції
Новинка забезпечує до 16 днів автономної роботи та оснащена вбудованим світлодіодним ліхтариком. Годинник підтримує більше ста режимів фізичної активності, забезпечує цілодобовий моніторинг показників здоров’я та дозволяє використовувати безконтактну оплату через сервіс Garmin Pay.
Морські режими та навігаційні можливості
У Quatix 8 Pro реалізовано оновлений «човновий режим». При виході в море годинник автоматично виводить на головний екран ключові морські параметри, включаючи керування автопілотом, тролінговим мотором та відображення даних про стан судна. Після повернення на сушу морські функції ховаються, а інтерфейс перемикається на стандартні інструменти для спорту та повсякденного використання.
Крім того, пристрій підтримує таймер регати, систему допомоги при зміні галсу та інтеграцію з аудіосистемами Fusion через програму Fusion-Link.
Ціна та початок продажу
Вартість Garmin Quatix 8 Pro починається з позначки $1 299,99. Версія з пакетом Voice Control Bundle оцінюється у $1 359,98. Офіційний старт продажу заплановано на 16 січня.
