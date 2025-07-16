Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серии Epoch16.07.25
Шведская компания Fractal Design выпустила новый корпус для ПК под названием Epoch, который сочетает лаконичный дизайн и эффективную систему охлаждения. Фронтальная и верхняя панели корпуса выполнены из мелкопористой сетки, что улучшает вентиляцию.
В комплекте идут три 120-мм вентилятора Momentum 12, оптимизированные для максимального воздушного потока. Корпус поддерживает материнские платы форматов ATX, microATX и Mini-ITX, размещение до семи карт расширения длиной до 372 мм, двух 3,5-дюймовых и трех 2,5-дюймовых накопителей. Также предусмотрено место для процессорного кулера высотой до 170 мм и радиаторов СЖО длиной до 280 или 360 мм.
Панель ввода-вывода Fractal Design Epoch оснащена двумя портами USB 3.2 Type-A, одним USB Type-C и комбинированным аудиоразъемом 3,5 мм. Корпус доступен в черном и белом цветах, с вариантами RGB-подсветки вентиляторов или без неё, а также с боковой панелью из стали или закаленного стекла.
Габариты корпуса составляют 447×215×469 мм, вес — от 7,7 до 7,9 кг в зависимости от комплектации. В Европе цена Fractal Design Epoch варьируется от 115 до 135 евро.
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