Fractal Design випустила корпус Mid-Tower серії Epoch16.07.25
Шведська компанія Fractal Design випустила новий корпус для ПК під назвою Epoch, який поєднує лаконічний дизайн та ефективну систему охолодження. Фронтальна та верхня панелі корпусу виконані з дрібнопористої сітки, що покращує вентиляцію.
У комплекті три 120-мм вентилятори Momentum 12, оптимізовані для максимального повітряного потоку. Корпус підтримує материнські плати форматів ATX, microATX та Mini-ITX, розміщення до семи карт розширення довжиною до 372 мм, двох 3,5-дюймових та трьох 2,5-дюймових накопичувачів. Також передбачено місце для процесорного кулера заввишки до 170 мм та радіаторів СЖО завдовжки до 280 або 360 мм.
Панель вводу-виводу Fractal Design Epoch оснащена двома портами USB 3.2 Type-A, одним USB Type-C та комбінованим аудіороз’ємом 3,5 мм. Корпус доступний у чорному та білому кольорах, з варіантами RGB-підсвічування вентиляторів або без неї, а також з бічною панеллю зі сталі або загартованого скла.
Габарити корпусу становлять 447х215х469 мм, вага – від 7,7 до 7,9 кг в залежності від комплектації. У Європі ціна Fractal Design Epoch варіюється від 115 до 135 євро.
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