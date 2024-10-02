Casio G-Shock G-Lide — часы для пловцов с графиками приливов и отливов02.10.24
Casio представила две новые модели часов G-Shock G-Lide GLX-5600, специально разработанные для любителей водных видов спорта и серфинга. Эти часы оснащены функциями, которые будут полезны пловцам, серферам и всем, кто проводит много времени на воде.
Основные характеристики обеих моделей:
- Графики приливов и отливов и данные о фазах Луны, что помогает прогнозировать условия на воде.
- Водонепроницаемость до 20 бар, что позволяет использовать часы на глубине до 200 метров.
- Поддержка 29 часовых поясов.
- Батарея BR2025, которая обеспечивает до семи лет автономной работы.
Модели:
- GLX-5600WHR24-2
- Создана в сотрудничестве с брендом Western Hydrodynamic Research.
- Отличается синим полимерным корпусом и браслетом.
- Цена: £129 / €149.
- GLX-5600KB-1
- Разработана вместе с профессиональным серфером Каноа Игараси.
- Имеет черный корпус из биосмолы и фирменную подсветку с подписью Игараси.
- Доступна по предварительному заказу для участников Casio ID.
- Цена: £139 / €159.
Обе модели предназначены для тех, кто ценит функциональность и прочность, характерные для серии G-Shock.
Ранее компания Casio представила новую линейку женских часов G-SHOCK, получившую название GMAP2100ST. Эти модели привлекают внимание своим элегантным дизайном и гладкими поверхностями, которые достигаются благодаря использованию сочетания матовых и перламутровых покрытий на ободке и ремешке. Внешний вид часов подчеркивается в трех цветах: розовом, белом и бежевом.
Основная особенность серии заключается в ударопрочных корпусах, выполненных из биосмолы — экологически чистого материала, полученного из возобновляемых ресурсов. Часы GMAP2100ST также защищены от воды и предлагают такие функции, как мировое время для 48 городов, секундомер, таймер и будильник.Модели уже доступны на рынке по цене $130.
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