Casio G-Shock G-Lide — часы для пловцов с графиками приливов и отливов

Casio представила две новые модели часов G-Shock G-Lide GLX-5600, специально разработанные для любителей водных видов спорта и серфинга. Эти часы оснащены функциями, которые будут полезны пловцам, серферам и всем, кто проводит много времени на воде.

Основные характеристики обеих моделей:

Графики приливов и отливов и данные о фазах Луны, что помогает прогнозировать условия на воде.

Водонепроницаемость до 20 бар, что позволяет использовать часы на глубине до 200 метров.

Поддержка 29 часовых поясов.

Батарея BR2025, которая обеспечивает до семи лет автономной работы.

Модели:

GLX-5600WHR24-2 Создана в сотрудничестве с брендом Western Hydrodynamic Research.

Отличается синим полимерным корпусом и браслетом.

Цена: £129 / €149. GLX-5600KB-1 Разработана вместе с профессиональным серфером Каноа Игараси.

Имеет черный корпус из биосмолы и фирменную подсветку с подписью Игараси.

Доступна по предварительному заказу для участников Casio ID.

Цена: £139 / €159.

Обе модели предназначены для тех, кто ценит функциональность и прочность, характерные для серии G-Shock.

Ранее компания Casio представила новую линейку женских часов G-SHOCK, получившую название GMAP2100ST. Эти модели привлекают внимание своим элегантным дизайном и гладкими поверхностями, которые достигаются благодаря использованию сочетания матовых и перламутровых покрытий на ободке и ремешке. Внешний вид часов подчеркивается в трех цветах: розовом, белом и бежевом.

Основная особенность серии заключается в ударопрочных корпусах, выполненных из биосмолы — экологически чистого материала, полученного из возобновляемых ресурсов. Часы GMAP2100ST также защищены от воды и предлагают такие функции, как мировое время для 48 городов, секундомер, таймер и будильник. Модели уже доступны на рынке по цене $130.