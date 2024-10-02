Casio G-Shock G-Lide – годинник для плавців з графіками припливів та відливів

Casio представила дві нові моделі годинника G-Shock G-Lide GLX-5600, спеціально розроблені для любителів водних видів спорту та серфінгу. Цей годинник оснащений функціями, які будуть корисні плавцям, серферам і всім, хто проводить багато часу на воді.

Основні характеристики обох моделей:

Графіки припливів та відливів та дані про фази Місяця, що допомагає прогнозувати умови на воді.

Водонепроникність до 20 бар, що дозволяє використовувати годинник на глибині до 200 метрів.

Підтримка 29 часових поясів.

Батарея BR2025, яка забезпечує до семи років автономної роботи.

Моделі:

GLX-5600WHR24-2 Створена у співпраці з брендом Western Hydrodynamic Research.

Відрізняється синім полімерним корпусом та браслетом.

Ціна: £129 / €149. GLX-5600KB-1 Розроблена разом із професійним серфером Каноа Ігарасі.

Має чорний корпус з біосмоли та фірмове підсвічування з підписом Ігарасі.

Доступно за попереднім замовленням для учасників Casio ID.

Ціна: £139 / €159.

Обидві моделі призначені для тих, хто цінує функціональність та міцність, характерні для серії G-Shock.

Раніше компанія Casio представила нову лінійку жіночого годинника G-SHOCK, що отримала назву GMAP2100ST. Ці моделі привертають увагу своїм елегантним дизайном та гладкими поверхнями, які досягаються завдяки використанню поєднання матових та перламутрових покриттів на обідку та ремінці. Зовнішній вигляд годинника підкреслюється у трьох кольорах: рожевому, білому та бежевому.

Основна особливість серії полягає в удароміцних корпусах, виконаних з біосмол – екологічно чистого матеріалу, отриманого з відновлюваних ресурсів. Годинник GMAP2100ST також захищений від води і пропонує такі функції, як світовий час для 48 міст, секундомір, таймер і будильник. Моделі вже доступні на ринку за ціною $130.