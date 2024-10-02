Casio G-Shock G-Lide – годинник для плавців з графіками припливів та відливів02.10.24
Casio представила дві нові моделі годинника G-Shock G-Lide GLX-5600, спеціально розроблені для любителів водних видів спорту та серфінгу. Цей годинник оснащений функціями, які будуть корисні плавцям, серферам і всім, хто проводить багато часу на воді.
Основні характеристики обох моделей:
- Графіки припливів та відливів та дані про фази Місяця, що допомагає прогнозувати умови на воді.
- Водонепроникність до 20 бар, що дозволяє використовувати годинник на глибині до 200 метрів.
- Підтримка 29 часових поясів.
- Батарея BR2025, яка забезпечує до семи років автономної роботи.
Моделі:
- GLX-5600WHR24-2
- Створена у співпраці з брендом Western Hydrodynamic Research.
- Відрізняється синім полімерним корпусом та браслетом.
- Ціна: £129 / €149.
- GLX-5600KB-1
- Розроблена разом із професійним серфером Каноа Ігарасі.
- Має чорний корпус з біосмоли та фірмове підсвічування з підписом Ігарасі.
- Доступно за попереднім замовленням для учасників Casio ID.
- Ціна: £139 / €159.
Обидві моделі призначені для тих, хто цінує функціональність та міцність, характерні для серії G-Shock.
Раніше компанія Casio представила нову лінійку жіночого годинника G-SHOCK, що отримала назву GMAP2100ST. Ці моделі привертають увагу своїм елегантним дизайном та гладкими поверхнями, які досягаються завдяки використанню поєднання матових та перламутрових покриттів на обідку та ремінці. Зовнішній вигляд годинника підкреслюється у трьох кольорах: рожевому, білому та бежевому.
Основна особливість серії полягає в удароміцних корпусах, виконаних з біосмол – екологічно чистого матеріалу, отриманого з відновлюваних ресурсів. Годинник GMAP2100ST також захищений від води і пропонує такі функції, як світовий час для 48 міст, секундомір, таймер і будильник. Моделі вже доступні на ринку за ціною $130.
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