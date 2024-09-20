Casio G-SHOCK GMAP2100ST — женские часы с ударопрочным корпусом за $13020.09.24
Компания Casio представила новую линейку женских часов G-SHOCK, получившую название GMAP2100ST. Эти модели привлекают внимание своим элегантным дизайном и гладкими поверхностями, которые достигаются благодаря использованию сочетания матовых и перламутровых покрытий на ободке и ремешке. Внешний вид часов подчеркивается в трех цветах: розовом, белом и бежевом.
Основная особенность серии заключается в ударопрочных корпусах, выполненных из биосмолы — экологически чистого материала, полученного из возобновляемых ресурсов. Часы GMAP2100ST также защищены от воды и предлагают такие функции, как мировое время для 48 городов, секундомер, таймер и будильник. Модели уже доступны на рынке по цене $130.
Также Casio представила новую серию часов G-STEEL GBM-2100, сочетающую прочность и современные технологии с элегантным дизайном. Эта модель выделяется полированной металлической рамкой, прозрачным циферблатом и безелем из нержавеющей стали.Корпус, усиленный стекловолокном, обеспечивает защиту и долговечность, а высококонтрастный циферблат остаётся хорошо читаемым при любом освещении.
Одной из главных особенностей GBM-2100 является технология Tough Solar, которая позволяет заряжать часы от солнечного света, исключая необходимость замены батарей. Функция Smartphone Link позволяет синхронизировать часы со смартфоном для управления мировым временем и будильниками. Модель также оснащена двойным светодиодом Super Illuminator для яркого освещения, водонепроницаемостью до 200 метров и ударопрочностью.
Часы предлагают пять будильников, секундомер, таймер обратного отсчета и функцию мирового времени. Изготовлены они из биологической смолы, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. G-STEEL GBM-2100 представлены в цветах чёрного, синего, зелёного и коричневого.
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Casio G-SHOCK GMAP2100ST — женские часы с ударопрочным корпусом за $130Casio умные часы
Основная особенность серии Casio G-SHOCK GMAP2100ST заключается в ударопрочных корпусах, выполненных из биосмолы — экологически чистого материала, полученного из возобновляемых ресурсов
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