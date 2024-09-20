Casio G-SHOCK GMAP2100ST – жіночий годинник зі стійким до ударів корпусом20.09.24
Компанія Casio представила нову лінійку жіночого годинника G-SHOCK, що отримала назву GMAP2100ST. Ці моделі привертають увагу своїм елегантним дизайном та гладкими поверхнями, які досягаються завдяки використанню поєднання матових та перламутрових покриттів на обідку та ремінці. Зовнішній вигляд годинника підкреслюється у трьох кольорах: рожевому, білому та бежевому.
Основна особливість серії полягає в удароміцних корпусах, виконаних з біосмол – екологічно чистого матеріалу, отриманого з відновлюваних ресурсів. Годинник GMAP2100ST також захищений від води та пропонує такі функції, як світовий час для 48 міст, секундомір, таймер та будильник. Моделі вже доступні на ринку за ціною $130.
Також Casio представила нову серію годинників G-STEEL GBM-2100, що поєднує міцність та сучасні технології з елегантним дизайном. Ця модель виділяється полірованою металевою рамкою, прозорим циферблатом і безелем з нержавіючої сталі. solncza-no-so-smartfona-oni-poluchayut-tolko-dannye-o-chasovom-poyase/”>Корпус, посилений скловолокном, забезпечує захист і довговічність, а висококонтрастний циферблат залишається добре читаним при будь-якому освітленні.
Однією з головних особливостей GBM-2100 є технологія Tough Solar, яка дозволяє заряджати годинник від сонячного світла, за винятком необхідності заміни батарей. Функція Smartphone Link дозволяє синхронізувати годинник зі смартфоном для керування світовим часом та будильниками. Модель також оснащена подвійним світлодіодом Super Illuminator для яскравого освітлення, водонепроникністю до 200 метрів та ударостійкістю.
Годинник пропонує п’ять будильників, секундомір, таймер зворотного відліку та функцію світового часу. Виготовлені вони з біологічної смоли, що знижує негативний вплив на довкілля. G-STEEL GBM-2100 представлені в кольорах чорного, синього, зеленого та коричневого.
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