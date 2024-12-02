02.12.24
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
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Oppo Enco Air4

У компании Oppo вырисовывается довольно разнообразное портфолио Bluetooth-наушников. Посмотрим, что предлагают доступные TWS-наушники Oppo Enco Air4