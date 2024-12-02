Еще одна дойная корова? OpenAI будет платить налоги в Украине

OpenAI уведомила украинских пользователей платной подписки ChatGPT о том, что с 1 января 2025 года начнет начислять НДС на свои услуги. Это связано с требованиями украинского законодательства, а именно Законом №1525-IX, известным как «налог на Google».

За что будет платить компания OpenAI?

НДС на иностранные услуги : Закон обязывает иностранные интернет-компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, начислять 20% НДС.

: Закон обязывает иностранные интернет-компании, предоставляющие электронные услуги в Украине, начислять 20% НДС. Требования к пользователям : OpenAI призывает пользователей обновить учетные записи, добавив идентификационный номер плательщика НДС, если таковой имеется.

: OpenAI призывает пользователей обновить учетные записи, добавив идентификационный номер плательщика НДС, если таковой имеется. Финансовый эффект: По данным Государственной налоговой службы Украины, в 3 квартале 2024 года поступления от «налога на Google» составили более 3,1 млрд грн.

Закон №1525-IX вступил в силу в июле 2021 года, введя НДС для зарубежных компаний, предоставляющих цифровые услуги, такие как реклама, подписки и облачные технологии. Среди компаний, уже уплачивающих налог, значатся Google, Meta, Netflix и другие. OpenAI теперь также присоединится к этому списку.

Этот шаг укрепляет налоговую базу Украины и способствует увеличению доходов от цифровой экономики, что особенно важно в условиях текущих экономических вызовов.

Летом этого года всем для рассмотрения украинским правительством подготовлен законопроект, основной целью которого является увеличение налоговых поступлений в бюджет на дополнительные 140 млрд грн.

Помимо поднятия налогов и военного сбора, в список попала и очередная попытка снизить необлагаемую налогом стоимость посылки. Сейчас украинцы могут покупать и ввозить посылки из-за границы стоимостью до 150 евро, не платя при этом пошлину и НДС. Если стоимость посылки превышает этот лимит, то оплачивается налог со стоимости свыше этого лимита. Теперь украинские чиновники предлагают уменьшить лимит необлагаемого налогом ввоза посылок из-за границы до 45 евро.

Теперь речь идет о ввозе в Украину товаров суммарной стоимостью до 45 евро для одного получателя — физического лица в одной посылке от одного отправителя физического лица. При этом такие товары должны направляться отправителем без какой-либо оплаты, предназначаться для личного или семейного использования получателем, а их характеристики и количество не должны указывать на ввоз с коммерческой целью. Так что как в этот сценарий впишется оплаченная покупка на Алиекспрес ценой более 45 евро — большой вопрос.

Положения этого пункта не распространяются на подакцизные товары, духи в объеме более 50 г, туалетную воду в объеме более 0,25 л, кофе весом от 500 г и чай весом более 100 г.