Ще одна дійна корова? OpenAI сплачуватиме податки в Україні

OpenAI повідомила українських користувачів платної підписки ChatGPT про те, що з 1 січня 2025 року почне нараховувати ПДВ на свої послуги.

За що платитиме компанія OpenAI?

ПДВ на іноземні послуги : Закон зобов’язує іноземні інтернет-компанії, які надають електронні послуги в Україні, нараховувати 20% ПДВ.

: Закон зобов’язує іноземні інтернет-компанії, які надають електронні послуги в Україні, нараховувати 20% ПДВ. Вимоги до користувачів : OpenAI закликає користувачів оновити облікові записи, додавши ідентифікаційний номер платника ПДВ, якщо такий є.

: OpenAI закликає користувачів оновити облікові записи, додавши ідентифікаційний номер платника ПДВ, якщо такий є. Фінансовий ефект: За даними Державної податкової служби України, у 3 кварталі 2024 року надходження від “податку на Google” склали понад 3,1 млрд грн.

Закон №1525-IX набув чинності в липні 2021 року, ввівши ПДВ для зарубіжних компаній, що надають цифрові послуги, такі як реклама, підписки та хмарні технології. Серед компаній, які вже сплачують податок, значаться Google, Meta, Netflix та інші. також приєднається до цього списку.

Цей крок зміцнює податкову базу України та сприяє збільшенню доходів від цифрової економіки, що є особливо важливим в умовах поточних економічних викликів.



Влітку цього року всім для розгляду українським урядом підготовлено законопроект, основною метою якого є збільшення податкових надходжень до бюджету на додаткові 140 млрд. грн.

Крім підняття податків і військового збору, до списку потрапила і чергова спроба знизити вартість посилки, що не оподатковується. Наразі українці можуть купувати та ввозити посилки з-за кордону вартістю до 150 євро, не сплачуючи при цьому мито та ПДВ. Якщо вартість посилки перевищує цей ліміт, то сплачується податок із вартості понад цей ліміт. Наразі українські чиновники пропонують зменшити ліміт неоподатковуваного ввезення посилок з-за кордону до 45 євро.

Тепер йдеться про ввезення в Україну товарів сумарною вартістю до 45 євро для однієї одержувача — фізичної особи в одній посилці від одного відправника фізичної особи. При цьому такі товари повинні надсилатися відправником без будь-якої оплати, призначатися для особистого або сімейного використання одержувачем, а їх характеристики та кількість не повинні вказувати на ввезення з комерційною метою. Тож як у цей сценарій впишеться сплачена покупка на Аліекспрес ціною понад 45 євро — велике питання.

Положення цього пункту не поширюються на підакцизні товари, парфуми в обсязі понад 50 г, туалетну воду в обсязі понад 0,25 л, каву вагою від 500 г та чай вагою понад 100 г.