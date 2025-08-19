Дональд Трамп хочет поднять пошлины на импорт чипов до 300 %19.08.25
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести новые пошлины на импорт чипов и полупроводников, сообщает Bloomberg. По его словам, решение будет принято в течение ближайших двух недель после завершения расследования, касающегося товаров, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.
Трамп отметил, что ставка пошлины на чипы может составить 200% или даже 300%. При этом он допустил исключения для компаний, готовых перенести производство в США. В частности, президент намекнул, что Apple может получить льготы благодаря планам инвестировать $600 млрд в американское производство.
Официальных подтверждений деталей освобождения от пошлин пока нет. Ранее Трамп уже заявлял о намерении ввести 100%-ные тарифы на полупроводники, однако конкретных решений принято не было. Сейчас под расследованием Министерства торговли США находятся сектора чипов и фармацевтики — проверка стартовала в апреле и должна завершиться к концу августа.
Если новые правила вступят в силу, это может существенно изменить глобальные цепочки поставок микросхем и вынудить компании пересмотреть производственные стратегии. Эксперты отмечают, что столь высокие пошлины в первую очередь ударят по небольшим игрокам рынка, которые не смогут компенсировать дополнительные издержки.
По данным источников Bloomberg, администрация США может получить долю в производстве Intel в штате Огайо. Переговоры ведутся на фоне планов компании превратить этот комплекс в крупнейший завод по выпуску микросхем в мире. Ранее подписание соглашения несколько раз откладывалось, но тема вновь стала актуальной после встречи президента Дональда Трампа и главы Intel Лип-Бу Тана.
Размер возможной доли пока неизвестен, официальных подтверждений также нет. Источники предполагают, что финансирование забезпечит уряд США, однако на данный момент это остаётся на уровне предположений.
