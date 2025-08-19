Дональд Трамп хоче підняти мита на імпорт чіпів до 300%19.08.25
Президент США Дональд Трамп оголосив про намір запровадити нові мита на імпорт чіпів і напівпровідників, повідомляє Bloomberg. За його словами, рішення буде прийнято протягом найближчих двох тижнів після завершення розслідування щодо товарів, які можуть становити загрозу національній безпеці.
Трамп зазначив, що ставка мита на чіпи може становити 200% або навіть 300%. При цьому він допустив винятки для компаній, які готові перенести виробництво до США. Зокрема президент натякнув, що Apple може отримати пільги завдяки планам інвестувати $600 млрд в американське виробництво.
Офіційних підтверджень деталей звільнення від мит поки що немає. Раніше Трамп вже заявляв про намір запровадити 100% тарифи на напівпровідники, проте конкретних рішень прийнято не було. Зараз під розслідуванням Міністерства торгівлі США знаходяться сектори чіпів та фармацевтики — перевірка стартувала у квітні і має завершитись до кінця серпня.
Якщо нові правила набудуть чинності, це може суттєво змінити глобальні ланцюжки постачання мікросхем і змусити компанії переглянути виробничі стратегії. Експерти відзначають, що такі високі мита в першу чергу вдарять по невеликих гравців ринку, які не зможуть компенсувати додаткові витрати.
За даними джерел Bloomberg, адміністрація США може отримати частку у виробництві Intel у штаті Огайо. Переговори ведуться на тлі планів компанії перетворити цей комплекс на найбільший завод із випуску мікросхем у світі. Раніше підписання угоди кілька разів відкладалося, але тема знову стала актуальною після зустрічі президента Дональда Трампа та голови Intel Ліп-Бу Тана.
Розмір можливої частки поки невідомий, офіційних підтверджень також немає. Джерела припускають, що фінансування забезпечить уряд США, проте на даний момент це залишається на рівні припущень.
