Доход игровой индустрии растет на 10 % в год — до $300 миллиардов к 2027-му

Игровая индустрия продолжает стремительно расти и увеличивать свои доходы, в значительной степени благодаря микротранзакциям и условно-бесплатным играм с платным контентом. В стремлении создать игры-сервисы, приносящие стабильный доход на протяжении многих лет, каждая крупная игровая компания активно инвестирует в разработки.

Согласно отчету компании Bain & Company, доходы глобальной игровой индустрии к 2027 году должны превысить 300 миллиардов долларов. Прогнозируется ежегодный рост доходов на уровне 9%, что приведет к увеличению совокупного дохода с 199 миллиардов долларов в 2022 году до 307 миллиардов долларов в 2027 году. Отчет также подчеркивает, что молодые люди в возрасте 13-17 лет уделяют основное время именно играм, проводя за ними на 40% больше времени, чем за просмотром телешоу и других медиа.

Рост наблюдается во всех смежных сферах, таких как киберспорт и мобильные игры. В отчете отмечается значительное влияние стримеров, которые со временем становятся суперзвездами с многомиллионными доходами. В скором времени игровая индустрия может стать более значимой, чем кино- и телеиндустрия, учитывая, что крупные игровые проекты уже требуют многомиллионных бюджетов и приносят больше прибыли, чем голливудские киноблокбастеры.

Ярким примером высокого интереса к играм является первый трейлер Grand Theft Auto VI, который за семь месяцев собрал 200 миллионов просмотров, подтверждая огромный интерес и ожидания со стороны игроков.