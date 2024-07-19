Дохід ігрової індустрії зростає на 10% на рік – до $300 мільярдів до 2027-го

Ігрова індустрія продовжує стрімко зростати та збільшувати свої доходи, значною мірою завдяки мікротранзакціям та умовно-безкоштовним іграм із платним контентом. У прагненні створити ігри-сервіси, що приносять стабільний дохід упродовж багатьох років, кожна велика ігрова компанія активно інвестує у розробки.

Згідно зі звітом компанії Bain & Company, доходи глобальної ігрової індустрії до 2027 року мають перевищити 300 мільярдів доларів. Прогнозується щорічне зростання доходів на рівні 9%, що призведе до збільшення сукупного доходу з 199 мільярдів доларів у 2022 році до 307 мільярдів доларів у 2027 році. Звіт також наголошує, що молоді люди віком 13-17 років приділяють основний час саме іграм, проводячи за ними на 40% більше часу, ніж за переглядом телешоу та інших медіа.

Зростання спостерігається у всіх суміжних сферах, таких як кіберспорт та мобільні ігри. У звіті відзначається значний вплив стримерів, які згодом стають суперзірками із багатомільйонними доходами. Незабаром ігрова індустрія може стати більш значущою, ніж кіно- та телеіндустрія, враховуючи, що великі ігрові проекти вже вимагають багатомільйонних бюджетів та приносять більше прибутку, ніж голлівудські кіноблокбастери.

Яскравим прикладом високого інтересу до ігор є перший трейлер Grand Theft Auto VI, котрий за сім місяців зібрав 200 мільйонів переглядів, підтверджуючи величезний інтерес та очікування з боку гравців.