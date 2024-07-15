Трейлер GTA VI вже набрав 200 мільйонів переглядів15.07.24
Гра Grand Theft Auto VI ще не вийшла, але вже встигла побити рекорди. Наприкінці минулого року було представлено першого офіційного трейлера шостої частини, який викликав справжній ажіотаж і бурхливі обговорення.
За першу добу ролик переглянули майже 100 мільйонів користувачів YouTube, а зараз у нього вже неймовірні 200 мільйонів переглядів. Це досягнення свідчить про великий інтерес до гри і можна впевнено сказати, що Rockstar Games забезпечені величезні продажі незалежно від якості гри.
Для порівняння, перший трейлер Grand Theft Auto V зараз має 111 мільйонів переглядів. Другий трейлер п’ятої частини вийшов через рік після першого, і, можливо, розробники дотримуватимуться тієї ж стратегії і цього разу, тому не варто очікувати другого трейлера Grand Theft Auto VI раніше грудня.
Реліз гри ГТА 6 намічений на 2025 рік для консолей PlayStation 5 та Xbox Series. Оскільки при анонсі не було згадки про версію для ПК, є підозри, що комп’ютерні гравці отримають гру значно пізніше.
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Трейлер GTA VI вже набрав 200 мільйонів переглядівGTA відео ігри
Гра Grand Theft Auto VI ще не вийшла, але вже встигла побити рекорди. Наприкінці минулого року було представлено першого офіційного трейлера шостої частини, який викликав справжній ажіотаж і бурхливі обговорення.
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