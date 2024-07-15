Трейлер GTA VI уже набрал 200 миллионов просмотров15.07.24
Игра Grand Theft Auto VI еще не вышла, но уже успела побить рекорды. В конце прошлого года был представлен первый официальный трейлер шестой части, вызвавший настоящий ажиотаж и бурные обсуждения.
За первые сутки ролик посмотрели почти 100 миллионов пользователей YouTube, а сейчас у него уже невероятные 200 миллионов просмотров. Это достижение свидетельствует о большом интересе к игре, и можно уверенно сказать, что Rockstar Games обеспечены огромные продажи независимо от качества игры.
Для сравнения, первый трейлер Grand Theft Auto V на данный момент имеет 111 миллионов просмотров. Второй трейлер пятой части вышел через год после первого, и, возможно, разработчики будут придерживаться той же стратегии и на этот раз, поэтому не стоит ожидать второго трейлера Grand Theft Auto VI ранее декабря.
Релиз игры ГТА 6 намечен на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Поскольку при анонсе не было упоминания о версии для ПК, есть подозрения, что компьютерные игроки получат игру значительно позже.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Новый смартфон Oppo Reno12 Pro со свежим процессором и набором актуальных функций уже можно купить в Украине. Расскажем, чем может быть интересен этот флагман
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Трейлер GTA VI уже набрал 200 миллионов просмотровGTA видео игры
Игра Grand Theft Auto VI еще не вышла, но уже успела побить рекорды. В конце прошлого года был представлен первый официальный трейлер шестой части, вызвавший настоящий ажиотаж и бурные обсуждения.
TWS-наушники CMF Buds Pro 2 с ANC, Spatial Audio и автономностью до 41 часа оценили в $60Bluetooth наушники
Беспроводные наушники CMF Buds Pro 2 с активным шумоподавлением наушникам хватит до 30 часов работы, а без него — до 41 часа.