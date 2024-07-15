Трейлер GTA VI уже набрал 200 миллионов просмотров

Игра Grand Theft Auto VI еще не вышла, но уже успела побить рекорды. В конце прошлого года был представлен первый официальный трейлер шестой части, вызвавший настоящий ажиотаж и бурные обсуждения.

За первые сутки ролик посмотрели почти 100 миллионов пользователей YouTube, а сейчас у него уже невероятные 200 миллионов просмотров. Это достижение свидетельствует о большом интересе к игре, и можно уверенно сказать, что Rockstar Games обеспечены огромные продажи независимо от качества игры.

Для сравнения, первый трейлер Grand Theft Auto V на данный момент имеет 111 миллионов просмотров. Второй трейлер пятой части вышел через год после первого, и, возможно, разработчики будут придерживаться той же стратегии и на этот раз, поэтому не стоит ожидать второго трейлера Grand Theft Auto VI ранее декабря.

Релиз игры ГТА 6 намечен на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series. Поскольку при анонсе не было упоминания о версии для ПК, есть подозрения, что компьютерные игроки получат игру значительно позже.