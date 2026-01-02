Четверть YouTube Shorts сгенерированы искусственным интеллектом  

Четверть YouTube Shorts сгенерированы искусственным интеллектом02.01.26
Исследование платформы Kapwing показало, что лента рекомендаций YouTube Shorts все больше наполняется контентом, созданным либо с участием искусственного интеллекта, либо откровенно низкого качества. По итогам анализа выяснилось, что 21% рекомендованных коротких видео были сгенерированы ИИ, а еще 33% принадлежат к так называемому brainrot-контенту.
Для исследования компания создала новый аккаунт на YouTube и проанализировала первые 500 видео, которые алгоритм показал в ленте Shorts. Первые несколько десятков роликов выглядели вполне обычно, однако вскоре среди рекомендаций начал массово появляться ИИ-контент. В итоге из 500 видео 104 оказались сгенерированными искусственным интеллектом, а 165 – материалами с минимальной содержательной ценностью, ориентированными скорее на удержание внимания, чем на пользу зрителю.
Сколько видео YouTube Shorts сгенерированы искусственным интеллектом
Отдельно Kapwing проанализировала популярность ШИ-каналов в разных странах по количеству подписчиков. Наибольшую аудиторию подобные каналы собрали в Испании — более 20 миллионов подписчиков. Самым заметным примером стал канал Imperio de jesus, публикующий религиозные видео и имеющий почти 5,9 миллиона подписчиков.
В то же время, по количеству просмотров лидирует Южная Корея, где ИИ-контент набрал более 8,45 миллиарда просмотров. Испания по этому показателю оказалась только на пятом месте. Среди отдельных авторов рекордсменом стал индийский канал Bandar Apna Dost, не только собравший наибольшее количество просмотров, но и принесший своему владельцу самый высокий доход — около 4,25 миллиона долларов.
На фоне этого YouTube постепенно усиливает контроль использования искусственного интеллекта, особенно в случаях, когда такой контент нарушает авторские права. Ранее платформа уже блокировала большие каналы, публиковавшиеся сгенерированными ИИ трейлерами, имитирующими продукцию известных кинокомпаний.
