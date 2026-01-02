 

Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом

02.01.26

YouTube Shorts

 

Дослідження платформи Kapwing показало, що стрічка рекомендацій YouTube Shorts все більше наповнюється контентом, створеним за участю штучного інтелекту, або відверто низької якості. За підсумками аналізу з’ясувалося, що 21% рекомендованих коротких відео було згенеровано штучним інтелектом, а ще 33% належать до так званого brainrot-контенту.

 

Для дослідження компанія створила новий обліковий запис на YouTube і проаналізувала перші 500 відео, які алгоритм показав у стрічці Shorts. Перші кілька десятків роликів виглядали цілком звичайними, проте незабаром серед рекомендацій почав масово з’являтися ШІ-контент. У результаті з 500 відео 104 виявилися згенерованими штучним інтелектом, а 165 – матеріалами з мінімальною змістовною цінністю, орієнтованими скоріше на утримання уваги, ніж на користь глядачеві.

 

Скільки відео YouTube Shorts згенеровано штучним інтелектом

 

Окремо Kapwing проаналізувала популярність ШІ-каналів у різних країнах за кількістю передплатників. Найбільшу аудиторію такі канали зібрали в Іспанії — понад 20 мільйонів передплатників. Найпомітнішим прикладом став канал Imperio de jesus, який публікує релігійні відео та має майже 5,9 мільйона передплатників.

 

У той же час, за кількістю переглядів лідирує Південна Корея, де ШІ-контент набрав понад 8,45 мільярдів переглядів. Іспанія за цим показником виявилася лише на п’ятому місці. Серед окремих авторів рекордсменом став індійський канал Bandar Apna Dost, який не лише зібрав найбільшу кількість переглядів, а й приніс своєму власнику найвищий дохід — близько 4,25 мільйона доларів.

 

На тлі цього YouTube поступово посилює контроль за використанням штучного інтелекту, особливо у випадках, коли такий контент порушує авторські права. Раніше платформа вже блокувала великі канали, що публікувалися згенерованими ШІ трейлерами, що імітують продукцію відомих кінокомпаній.


