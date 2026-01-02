Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом  

Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом02.01.26
Дослідження платформи Kapwing показало, що стрічка рекомендацій YouTube Shorts все більше наповнюється контентом, створеним за участю штучного інтелекту, або відверто низької якості. За підсумками аналізу з’ясувалося, що 21% рекомендованих коротких відео було згенеровано штучним інтелектом, а ще 33% належать до так званого brainrot-контенту.
Для дослідження компанія створила новий обліковий запис на YouTube і проаналізувала перші 500 відео, які алгоритм показав у стрічці Shorts. Перші кілька десятків роликів виглядали цілком звичайними, проте незабаром серед рекомендацій почав масово з’являтися ШІ-контент. У результаті з 500 відео 104 виявилися згенерованими штучним інтелектом, а 165 – матеріалами з мінімальною змістовною цінністю, орієнтованими скоріше на утримання уваги, ніж на користь глядачеві.
Скільки відео YouTube Shorts згенеровано штучним інтелектом
Окремо Kapwing проаналізувала популярність ШІ-каналів у різних країнах за кількістю передплатників. Найбільшу аудиторію такі канали зібрали в Іспанії — понад 20 мільйонів передплатників. Найпомітнішим прикладом став канал Imperio de jesus, який публікує релігійні відео та має майже 5,9 мільйона передплатників.
У той же час, за кількістю переглядів лідирує Південна Корея, де ШІ-контент набрав понад 8,45 мільярдів переглядів. Іспанія за цим показником виявилася лише на п’ятому місці. Серед окремих авторів рекордсменом став індійський канал Bandar Apna Dost, який не лише зібрав найбільшу кількість переглядів, а й приніс своєму власнику найвищий дохід — близько 4,25 мільйона доларів.
На тлі цього YouTube поступово посилює контроль за використанням штучного інтелекту, особливо у випадках, коли такий контент порушує авторські права. Раніше платформа вже блокувала великі канали, що публікувалися згенерованими ШІ трейлерами, що імітують продукцію відомих кінокомпаній.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом YouTube штучний інтелект
Для дослідження компанія створила новий обліковий запис на YouTube і проаналізувала перші 500 відео, які алгоритм показав у стрічці Shorts
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів Intel NVIDIA бізнес
Угода між Nvidia та Intel була досягнута восени цього року. У його рамках компанія під керівництвом Дженсена Хуанга придбала 214,7 млн акцій Intel на загальну суму близько 5 млрд доларів
Чверть YouTube Shorts згенеровані штучним інтелектом
Nvidia придбала акції Intel на $5 мільярдів
Honor Win та Win RT – перші ігрові смартфони бренду
Нова пошта відкрила перші відділення без операторів
Комплект серверної оперативної пам’яті DDR5 коштує як автомобіль
У TikTok, Instagram та інші соцмережі повинні будуть попереджати про потенційну шкоду для психічного здоров’я
Xiaomi Buds 6 отримали ANC та працюють до 35 годин. Ціна – $99
Відеокарти NVIDIA та AMD стануть дорожчими з початку 2026 року
Google дозволить змінити адресу електронної пошти
Logitech G304 X Lightspeed має акумулятор замість батарей і має частоту опитування 1000 Гц
Планшет Oppo Pad Air 5 отримав екран із співвідношенням сторін 7:5