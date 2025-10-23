Chery представила твердотельную батарею с рекордной плотностью 600 Вт·г/кг23.10.25
Китайская компания Chery Automobile представила свой первый твердотелый аккумуляторный модуль собственной разработки. Презентация состоялась 18 октября в Ухане в рамках конференции Chery Global Innovation Conference 2025.
По словам производителя, прототип батареи имеет плотность энергии 600 Вт·ч/кг, что является одним из самых высоких показателей среди китайских конкурентов. Разработкой занимался Исследовательский институт твердотелых батарей Chery, созданный специально для продвижения новых технологий в сфере энергосбережения.
Chery подчеркивает, что элемент продемонстрировал высокий уровень безопасности – во время экстремальных испытаний, в частности пробивки гвоздем и повреждения электродрелью, батарея не занималась и не выделяла дыма, сохраняя подачу энергии.
Теоретически, автомобили с такими батареями смогут преодолевать более 1500 км на одном заряде, тогда как в реальных условиях ожидается около 1300 км. Компания планирует пилотное внедрение технологии в 2026 году и массовое производство в 2027 году.
Другие разработки батарей
Вот топ-5 технологий аккумуляторов, которые в ближайшие годы могут реально выйти за пределы лабораторий и появиться в серийных авто:
1. Твердотельные батареи (Solid-State)
- Вероятный старт: 2026–2028
- Кто ведет: Toyota, QuantumScape, CATL, Chery
- Преимущества: у 2× большая плотность энергии, заряд за 10 минут, безопасность без риска возгорания.
- Ожидаемый эффект: запас хода более 1000 км на одном заряде.
- Комментарий: самая перспективная технология, но производство пока дорогостоящее и сложное.
2. Натриевые батареи (Na-ion)
- Вероятный старт: 2025–2026
- Кто ведет: CATL, BYD, HiNa Battery
- Преимущества: дешевле лития, хорошо работают при холоде, не нуждаются в кобальте.
- Ожидаемый эффект: массовое использование в бюджетных электромобилях и городских авто.
- Комментарий: несколько меньше энергоемкость, но цена – главное преимущество.
3. Литий-железо-фосфатный (LFP) нового поколения
- Вероятный старт: уже продолжается, усовершенствование — 2025+
- Кто ведет: BYD, Tesla, EVE Energy
- Достоинства: дешевые, безопасные, долговечные, а новые химии (LMFP) дают +15–20% емкости.
- Ожидаемый эффект: постепенное вытеснение традиционных NMC в среднем сегменте авто.
- Комментарий: технология уже зрелая, дальше будет только лучшая оптимизация.
4. Литий-серные (Li–S)
- Вероятный старт: 2027–2029
- Кто ведет: Sion Power, Li-S Energy, Oxis (после реорганизации)
- Достоинства: сверхвысокая плотность энергии (до 600 Вт·ч/кг), дешевые материалы.
- Ожидаемый эффект: возможность создания сверхлегких электромобилей и самолетов eVTOL.
- Комментарий: главная проблема – быстрая деградация после десятков циклов.
5. Гибридные литий-графеновые батареи
- Вероятный старт: 2025–2027
- Кто ведет: Samsung, Huawei, Real Graphene, Skeleton Technologies
- Преимущества: сверхбыстрая зарядка (до 80% за 5–10 мин), низкий нагрев.
- Ожидаемый эффект: появление «ультрасрочных» зарядок в премиум-авто.
- Комментарий: пока дорогая технология, но интересна смартфонам и спортивным EV.
