Chery представила твердотельную батарею с рекордной плотностью 600 Вт·г/кг

Китайская компания Chery Automobile представила свой первый твердотелый аккумуляторный модуль собственной разработки. Презентация состоялась 18 октября в Ухане в рамках конференции Chery Global Innovation Conference 2025.

По словам производителя, прототип батареи имеет плотность энергии 600 Вт·ч/кг, что является одним из самых высоких показателей среди китайских конкурентов. Разработкой занимался Исследовательский институт твердотелых батарей Chery, созданный специально для продвижения новых технологий в сфере энергосбережения.

Chery подчеркивает, что элемент продемонстрировал высокий уровень безопасности – во время экстремальных испытаний, в частности пробивки гвоздем и повреждения электродрелью, батарея не занималась и не выделяла дыма, сохраняя подачу энергии.

Теоретически, автомобили с такими батареями смогут преодолевать более 1500 км на одном заряде, тогда как в реальных условиях ожидается около 1300 км. Компания планирует пилотное внедрение технологии в 2026 году и массовое производство в 2027 году.

Другие разработки батарей

Вот топ-5 технологий аккумуляторов, которые в ближайшие годы могут реально выйти за пределы лабораторий и появиться в серийных авто:

1. Твердотельные батареи (Solid-State)

Вероятный старт: 2026–2028

Кто ведет: Toyota, QuantumScape, CATL, Chery

Преимущества: у 2× большая плотность энергии, заряд за 10 минут, безопасность без риска возгорания.

Ожидаемый эффект: запас хода более 1000 км на одном заряде.

Комментарий: самая перспективная технология, но производство пока дорогостоящее и сложное.

2. Натриевые батареи (Na-ion)

Вероятный старт: 2025–2026

Кто ведет: CATL, BYD, HiNa Battery

Преимущества: дешевле лития, хорошо работают при холоде, не нуждаются в кобальте.

Ожидаемый эффект: массовое использование в бюджетных электромобилях и городских авто.

Комментарий: несколько меньше энергоемкость, но цена – главное преимущество.

3. Литий-железо-фосфатный (LFP) нового поколения

Вероятный старт: уже продолжается, усовершенствование — 2025+

Кто ведет: BYD, Tesla, EVE Energy

Достоинства: дешевые, безопасные, долговечные, а новые химии (LMFP) дают +15–20% емкости.

Ожидаемый эффект: постепенное вытеснение традиционных NMC в среднем сегменте авто.

Комментарий: технология уже зрелая, дальше будет только лучшая оптимизация.

4. Литий-серные (Li–S)

Вероятный старт: 2027–2029

Кто ведет: Sion Power, Li-S Energy, Oxis (после реорганизации)

Достоинства: сверхвысокая плотность энергии (до 600 Вт·ч/кг), дешевые материалы.

Ожидаемый эффект: возможность создания сверхлегких электромобилей и самолетов eVTOL.

Комментарий: главная проблема – быстрая деградация после десятков циклов.

5. Гибридные литий-графеновые батареи

Вероятный старт: 2025–2027

Кто ведет: Samsung, Huawei, Real Graphene, Skeleton Technologies

Преимущества: сверхбыстрая зарядка (до 80% за 5–10 мин), низкий нагрев.

Ожидаемый эффект: появление «ультрасрочных» зарядок в премиум-авто.

Комментарий: пока дорогая технология, но интересна смартфонам и спортивным EV.