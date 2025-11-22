Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота

Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота22.11.25
Casio представила специальную модель часов G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, созданную в партнерстве с международной экологической организацией Earthwatch Japan. Новинка ориентирована на любителей активного образа жизни и экстремальных условий, а ее дизайн сочетает функциональность и символику защиты природы.
При чем тут бегемоты в Casio G-Shock Mudman?
Корпус и ремешок часов изготовлены из биопластика с текстурой, напоминающей кожу бегемота — животного, которое находится под угрозой исчезновения и стало источником вдохновения для дизайнеров. Кнопки получили ионное покрытие розовым золотом, а на ремешке и задней крышке нанесен девиз Earthwatch Japan «Change the World. Yourself», подсвечиваемый белым светодиодом при активации подсветки.
Модель входит в серию Master of G-Land и сохраняет характерные для линейки свойства: защиту от грязи и влаги, прочность корпуса, поддержку солнечной зарядки и радиосинхронизацию. Multi-Band 6 обеспечивает точное время, а тройные датчики измеряют направление, давление, высоту и температуру. Часы сохраняют график изменения давления, память высот, мировое время для 48 городов, оснащены секундомером 1/10 секунды с ограничением в 1000 часов, таймером на 24 часа и пятью будильниками. Рабочий диапазон температур составляет от -10 до +60 °C, а заряда аккумулятора хватает примерно на шесть месяцев без солнечной подзарядки и до 26 месяцев в энергосберегающем режиме.
На данный момент Casio G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 доступен только в Японии, однако ожидается, что из-за высокого интереса к лимитированным сериям модель появится и на международном рынке. Цена на японском рынке составляет около $420.
