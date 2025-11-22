Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота

22.11.25

Casio G-Shock Mudman

 

Casio представила специальную модель часов G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, созданную в партнерстве с международной экологической организацией Earthwatch Japan. Новинка ориентирована на любителей активного образа жизни и экстремальных условий, а ее дизайн сочетает функциональность и символику защиты природы.

 

При чем тут бегемоты в Casio G-Shock Mudman?

 

Корпус и ремешок часов изготовлены из биопластика с текстурой, напоминающей кожу бегемота — животного, которое находится под угрозой исчезновения и стало источником вдохновения для дизайнеров. Кнопки получили ионное покрытие розовым золотом, а на ремешке и задней крышке нанесен девиз Earthwatch Japan «Change the World. Yourself», подсвечиваемый белым светодиодом при активации подсветки.

 

Модель входит в серию Master of G-Land и сохраняет характерные для линейки свойства: защиту от грязи и влаги, прочность корпуса, поддержку солнечной зарядки и радиосинхронизацию. Multi-Band 6 обеспечивает точное время, а тройные датчики измеряют направление, давление, высоту и температуру. Часы сохраняют график изменения давления, память высот, мировое время для 48 городов, оснащены секундомером 1/10 секунды с ограничением в 1000 часов, таймером на 24 часа и пятью будильниками. Рабочий диапазон температур составляет от -10 до +60 °C, а заряда аккумулятора хватает примерно на шесть месяцев без солнечной подзарядки и до 26 месяцев в энергосберегающем режиме.

 

На данный момент Casio G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 доступен только в Японии, однако ожидается, что из-за высокого интереса к лимитированным сериям модель появится и на международном рынке. Цена на японском рынке составляет около $420.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
390
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

22.11.25
Черная пятница – как покупать и экономить
views
17
comments 0
black Friday 2021

Черная пятница – это марафон скидок. К нему можно относиться скептически, активно готовиться или посматривать время от времени на предложения. Но определенные рациональные покупки со скидками совершить можно. Расскажем где и как можно сэкономить

22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
13.11.25 | 07.05
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
12.11.25 | 23.00
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
09.11.25 | 07.00
10 инноваций Apple изменивших индустрию
08.11.25 | 05.10
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших

НовостиNews
22.11.25 | 15.56
Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота
Casio G-Shock Mudman

Casio представила специальную модель часов G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, созданную в партнерстве с международной экологической организацией Earthwatch Japan

22.11.25 | 10.40
Китайские хакеры провели первый в истории ИИ-кибершпионаж  
china internet

Кибершпионы из Китая использовали Claude Code AI для многоуровневой атаки на около тридцати крупных компаний и госучреждений.

22.11.25 | 15.56
Casio G-Shock Mudman — защищённые часы с имитацией кожи бегемота
22.11.25 | 10.40
Китайские хакеры провели первый в истории ИИ-кибершпионаж
21.11.25 | 23.40
Как Magento помогает автоматизировать продажи и управление товарами?
21.11.25 | 19.03
Meta внедрит инструмент анти плагиата в Instagram Reels
21.11.25 | 16.17
Samsung Smart Keyboard — компактная алюминиевая клавиатура с кнопкой вызова ИИ и поддержкой DeX
21.11.25 | 15.02
Ajax Systems Special Event: 55 новых устройств, беспроводные девайсы с Grade 3, Superior MegaHub для 999 устройств
21.11.25 | 13.26
BenQ выпустила 4K-проектор для развлекательных заведений
21.11.25 | 10.02
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-экраном, графикой RTX 5090 и процессором Ryzen AI 9 HX 370
20.11.25 | 18.53
Новые смартфоны Oppo Reno15 і Reno15 Pro получили Dimensity 8450, защиту IP69 и 200 Мпикс-камеры
20.11.25 | 16.23
Док-станции Baseus Nomos II получили много портов, Qi2, зарядку до 245 Вт и втягиваемые кабели
20.11.25 | 13.16
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактный ARM-ноутбук с 5G
20.11.25 | 10.15
Чип Unisoc T9300 поддерживает камеры 200 Мпикс и спутниковую связь
20.11.25 | 07.45
Epic Games Store позволит дарить игры друзьям
19.11.25 | 19.05
Биткоин упал ниже $90 тыс. Все еще формирование или уже крах?
19.11.25 | 16.20
Новая Google Gemini 3 може одновременно обрабатывать текст, изображения и аудио