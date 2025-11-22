Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота

Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота22.11.25
Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan. Новинка орієнтована на любителів активного способу життя та екстремальних умов, а її дизайн поєднує функціональність та символіку захисту природи.
До чого тут бегемоти в Casio G-Shock Mudman?
Корпус і ремінець годинника виготовлені з біопластику з текстурою, що нагадує шкіру бегемота — тварини, яка перебуває під загрозою зникнення і стала джерелом натхнення для дизайнерів. Кнопки отримали іонне покриття рожевим золотом, а на ремінці та задній кришці нанесений девіз Earthwatch Japan Change the World. Yourself, що підсвічується білим світлодіодом при активації підсвічування.
Модель входить у серію Master of G-Land та зберігає характерні для лінійки властивості: захист від бруду та вологи, міцність корпусу, підтримку сонячної зарядки та радіосинхронізацію. Multi-Band 6 забезпечує точний час, а потрійні датчики вимірюють напрямок, тиск, висоту та температуру. Годинник зберігає графік зміни тиску, пам’ять висот, світовий час для 48 міст, оснащений секундоміром 1/10 секунд з обмеженням в 1000 годин, таймером на 24 години та п’ятьма будильниками. Робочий діапазон температур становить від -10 до +60 °C, а заряду акумулятора вистачає приблизно на шість місяців без сонячної підзарядки і до 26 місяців в режимі енергозбереження.
На даний момент Casio G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 доступний тільки в Японії, проте очікується, що через високий інтерес до лімітованих серій модель з’явиться і на міжнародному ринку. Ціна на японському ринку становить близько $420.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Чорна п’ятниця — це марафон знижок. До нього можна ставитися скептично, активно готуватися або подивлятися час від часу на пропозиції. Але певні раціональні покупки зі знижками здійснити можна. Розкажемо де і як можна зекономити
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
10 інновацій Apple що змінили індустрію
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота смарт-годинник
Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство Китай хакер
Кібершпигуни з Китаю використовували Claude Code AI для багаторівневої атаки на близько тридцяти великих компаній та держустанов.
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство
Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?