Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота

22.11.25

Casio G-Shock Mudman

 

Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan. Новинка орієнтована на любителів активного способу життя та екстремальних умов, а її дизайн поєднує функціональність та символіку захисту природи.

 

До чого тут бегемоти в Casio G-Shock Mudman?

 

Корпус і ремінець годинника виготовлені з біопластику з текстурою, що нагадує шкіру бегемота — тварини, яка перебуває під загрозою зникнення і стала джерелом натхнення для дизайнерів. Кнопки отримали іонне покриття рожевим золотом, а на ремінці та задній кришці нанесений девіз Earthwatch Japan Change the World. Yourself, що підсвічується білим світлодіодом при активації підсвічування.

 

Модель входить у серію Master of G-Land та зберігає характерні для лінійки властивості: захист від бруду та вологи, міцність корпусу, підтримку сонячної зарядки та радіосинхронізацію. Multi-Band 6 забезпечує точний час, а потрійні датчики вимірюють напрямок, тиск, висоту та температуру. Годинник зберігає графік зміни тиску, пам’ять висот, світовий час для 48 міст, оснащений секундоміром 1/10 секунд з обмеженням в 1000 годин, таймером на 24 години та п’ятьма будильниками. Робочий діапазон температур становить від -10 до +60 °C, а заряду акумулятора вистачає приблизно на шість місяців без сонячної підзарядки і до 26 місяців в режимі енергозбереження.

 

На даний момент Casio G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 доступний тільки в Японії, проте очікується, що через високий інтерес до лімітованих серій модель з’явиться і на міжнародному ринку. Ціна на японському ринку становить близько $420.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
44
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

22.11.25
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
views
7
comments 0
black Friday 2021

Чорна п’ятниця — це марафон знижок. До нього можна ставитися скептично, активно готуватися або подивлятися час від часу на пропозиції. Але певні раціональні покупки зі знижками здійснити можна. Розкажемо де і як можна зекономити

22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
13.11.25 | 07.05
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
12.11.25 | 23.00
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
11.11.25 | 06.11
Мишки Logitech: Огляд 6 найкращих моделей
10.11.25 | 05.00
Хороший недорогий робот-пилосос – що купити в 2025 році
09.11.25 | 07.00
10 інновацій Apple що змінили індустрію
08.11.25 | 05.10
Ультратонкі ноутбуки 2025 – огляд найкращих

НовиниNews
22.11.25 | 15.56
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
Casio G-Shock Mudman

Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan

22.11.25 | 10.40
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство  
china internet

Кібершпигуни з Китаю використовували Claude Code AI для багаторівневої атаки на близько тридцяти великих компаній та держустанов.

22.11.25 | 15.56
Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота
22.11.25 | 10.40
Китайські хакери провели перше в історії ШІ-кібершпигунство
21.11.25 | 19.03
Meta впровадить інструмент антиплагіату в Instagram Reels
21.11.25 | 16.17
Samsung Smart Keyboard – компактна алюмінієва клавіатура з кнопкою виклику ШІ та підтримкою DeX
21.11.25 | 15.02
Ajax Systems Special Event: 55 нових пристроїв, бездротові девайси з Grade 3, Superior MegaHub для 999 пристроїв
21.11.25 | 13.26
BenQ випустила 4K-проектор для розважальних закладів
21.11.25 | 10.02
Asus ProArt P16 оснастили 4K OLED-екраном, графікою RTX 5090 та процесором Ryzen AI 9 HX 370
20.11.25 | 18.53
Нові смартфони Oppo Reno 15 і Reno 15 Pro отримали Dimensity 8450, захист IP69 та 200 Мпікс-камери
20.11.25 | 16.23
Док-станції Baseus Nomos II отримали багато портів, Qi2, зарядку до 245 Вт і кабелі, що втягуються
20.11.25 | 13.16
Samsung Galaxy Book5 Edge – компактний ARM-ноутбук з 5G
20.11.25 | 10.15
Чіп Unisoc T9300 підтримує камери 200 Мпікс та супутниковий зв’язок
20.11.25 | 07.45
Epic Games Store дозволить дарувати ігри друзям
19.11.25 | 19.05
Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?
19.11.25 | 16.20
Нова Google Gemini 3 може одночасно обробляти текст, зображення та аудіо
19.11.25 | 13.05
AMD Ryzen 5 7500X3D – можливо найефективніший процесор середнього рівня