Casio G-Shock Mudman – захищений годинник з імітацією шкіри бегемота

Casio представила спеціальну модель годинника G-Shock Mudman GW-9502KJ-8, створену в партнерстві з міжнародною екологічною організацією Earthwatch Japan. Новинка орієнтована на любителів активного способу життя та екстремальних умов, а її дизайн поєднує функціональність та символіку захисту природи.

До чого тут бегемоти в Casio G-Shock Mudman?

Корпус і ремінець годинника виготовлені з біопластику з текстурою, що нагадує шкіру бегемота — тварини, яка перебуває під загрозою зникнення і стала джерелом натхнення для дизайнерів. Кнопки отримали іонне покриття рожевим золотом, а на ремінці та задній кришці нанесений девіз Earthwatch Japan Change the World. Yourself, що підсвічується білим світлодіодом при активації підсвічування.

Модель входить у серію Master of G-Land та зберігає характерні для лінійки властивості: захист від бруду та вологи, міцність корпусу, підтримку сонячної зарядки та радіосинхронізацію. Multi-Band 6 забезпечує точний час, а потрійні датчики вимірюють напрямок, тиск, висоту та температуру. Годинник зберігає графік зміни тиску, пам’ять висот, світовий час для 48 міст, оснащений секундоміром 1/10 секунд з обмеженням в 1000 годин, таймером на 24 години та п’ятьма будильниками. Робочий діапазон температур становить від -10 до +60 °C, а заряду акумулятора вистачає приблизно на шість місяців без сонячної підзарядки і до 26 місяців в режимі енергозбереження.

На даний момент Casio G-Shock Mudman GW-9502KJ-8 доступний тільки в Японії, проте очікується, що через високий інтерес до лімітованих серій модель з’явиться і на міжнародному ринку. Ціна на японському ринку становить близько $420.