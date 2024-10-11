Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A16 5G оснащается Exynos 1330 или Dimensity 6300 и стоит €249

Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A16 5G. Устройство привлекает внимание своими сбалансированными характеристиками по доступной цене.

Основные характеристики Galaxy A16 5G:

Процессор: два варианта — Exynos 1330 или Dimensity 6300, в зависимости от региона

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 128 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ

Дисплей: 6,7-дюймовый Super AMOLED с разрешением 1080 x 2340 пикселей, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 800 нит

Камеры: тройная основная камера (50 МП — основная, 5 МП — сверхширокоугольная и 2 МП — макро), фронтальная камера на 13 МП для селфи

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт

Операционная система: Android 14 с One UI 6.1, с обещанием обновлений Android и безопасности в течение 6 лет

Смартфон также поддерживает сети 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC (в зависимости от региона), и имеет боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус устройства имеет толщину 7,9 мм, а весит телефон 200 г. Galaxy A16 5G доступен в светло-зеленом, голубовато-черном и серебристом цветах. Цена в Европе составляет €249.

Samsung активно развивает искусственный интеллект (AI) в своих устройствах серии Galaxy, и этот подход, возможно, станет для компании новым источником дохода. Недавно Samsung подтвердила, что некоторые функции, основанные на технологиях искусственного интеллекта, могут стать платными до конца 2025 года. Этот шаг продолжает стратегию, впервые озвученную после выхода Galaxy S24 и моделей Galaxy Fold и Flip 6.

Хотя Samsung не раскрыла конкретные функции, которые могут перейти на платную основу, предполагается, что это могут быть AI-инструменты, созданные в сотрудничестве с Google. Такой подход уже применялся компанией для некоторых сервисов, например, для функции Secure Wi-Fi, которая требует подписки. Этот шаг согласуется с глобальной тенденцией внедрения подписок и платных услуг в премиум-продуктах, и пользователи могут столкнуться с новыми изменениями в 2025 году.