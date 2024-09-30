Функции Samsung Galaxy AI станут платными в 2025 году30.09.24
Samsung активно развивает искусственный интеллект (AI) в своих устройствах серии Galaxy, и этот подход, возможно, станет для компании новым источником дохода. Недавно Samsung подтвердила, что некоторые функции, основанные на технологиях искусственного интеллекта, могут стать платными до конца 2025 года. Этот шаг продолжает стратегию, впервые озвученную после выхода Galaxy S24 и моделей Galaxy Fold и Flip 6.
Хотя Samsung не раскрыла конкретные функции, которые могут перейти на платную основу, предполагается, что это могут быть AI-инструменты, созданные в сотрудничестве с Google. Такой подход уже применялся компанией для некоторых сервисов, например, для функции Secure Wi-Fi, которая требует подписки. Этот шаг согласуется с глобальной тенденцией внедрения подписок и платных услуг в премиум-продуктах, и пользователи могут столкнуться с новыми изменениями в 2025 году.
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