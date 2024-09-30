Функції Samsung Galaxy AI стануть платними у 2025 році30.09.24
Samsung активно розвиває штучний інтелект (AI) у своїх пристроях серії Galaxy, і цей підхід, можливо, стане для компанії новим джерелом прибутку. Нещодавно Samsung підтвердила, що деякі функції, що базуються на технологіях штучного інтелекту, можуть стати платними до кінця 2025 року. Цей крок продовжує стратегію, вперше озвучену після виходу Galaxy S24 та моделей Galaxy Fold та Flip 6.
Хоча Samsung не розкрила конкретних функцій, які можуть перейти на платну основу, передбачається, що це можуть бути AI-інструменти, створені у співпраці з Google. Такий підхід вже застосовувався компанією для деяких сервісів, наприклад, для функції Secure Wi-Fi, яка потребує передплати. Цей крок узгоджується з глобальною тенденцією впровадження підписок та платних послуг у преміум-продуктах, і користувачі можуть мати справу з новими змінами у 2025 році.
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