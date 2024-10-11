Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A16 5G оснащується Exynos 1330 або Dimensity 6300 і коштує €249

Samsung представила новий бюджетний смартфон Galaxy A16 5G Пристрій привертає увагу своїми збалансованими характеристиками доступною ціною.

Основні характеристики Galaxy A16 5G:

Процесор: два варіанти – Exynos 1330 або Dimensity 6300, залежно від регіону

Оперативна пам’ять: 4 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ із можливістю розширення до 1 ТБ

Дисплей: 6,7-дюймовий Super AMOLED з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів, частотою оновлення 90 Гц та піковою яскравістю 800 ниток

Камери: потрійна основна камера (50 МП – основна, 5 МП – надширококутна та 2 МП – макро), фронтальна камера на 13 МП для селфі

Акумулятор: 5000 мАг за допомогою швидкого заряджання 25 Вт

Операційна система: Android 14 з One UI 6.1, з обіцянкою оновлень Android та безпеки протягом 6 років

Смартфон також підтримує мережі 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, GPS, NFC (залежно від регіону) і має бічний сканер відбитків пальців. Корпус пристрою має товщину 7,9 мм, а важить телефон 200 г. Galaxy A16 5G доступний у світло-зеленому, блакитно-чорному та сріблястому кольорах. Ціна у Європі становить €249.

Samsung активно розвиває штучний інтелект (AI) у пристроях серії Galaxy, і це підхід, можливо, стане для компанії новим джерелом доходу. Нещодавно Samsung підтвердила, що деякі функції, що базуються на технологіях штучного інтелекту, можуть стати платними до кінця 2025 року. Цей крок продовжує стратегію, вперше озвучену після виходу Galaxy S24 та моделей Galaxy Fold та Flip 6.

Хоча Samsung не розкрила конкретних функцій, які можуть перейти на платну основу, передбачається, що це можуть бути AI-інструменти, створені у співпраці з Google. Такий підхід вже застосовувався компанією для деяких сервісів, наприклад, для функції Secure Wi-Fi, яка потребує передплати. Цей крок узгоджується з глобальною тенденцією впровадження підписок та платних послуг у преміум-продуктах, і користувачі можуть мати справу з новими змінами у 2025 році.