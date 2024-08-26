Бюджетный смартфон Moto G45 5G получил экран 120 Гц, чип Snapdragon 6s Gen 3 и защиту IP52

Motorola анонсировала новый бюджетный смартфон Moto G45 5G, который выделяется своим 6.5-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Snapdragon 6s Gen 3, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 ГБ, который можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера состоит из двух модулей: 50 МП и 2 МП, а фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Также в устройстве присутствуют стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защита от капель воды и пыли по стандарту IP52. Задняя панель смартфона имеет покрытие под кожу и предлагается в трёх цветах.

Moto G45 5G работает под управлением Android 14, с обещанием одного года обновлений ОС и трёх лет патчей безопасности. Смартфон уже доступен для покупки в Индии по цене от $130.

Ранее Motorola анонсировала новую линейку смартфонов семейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro и Edge 50 fusion. Устройства выделяются своим дизайном, в котором используются различные изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие и веганская замша.

Motorola Edge 50 ultra

Модель Motorola Edge 50 ultra оснащена 6,7-дюймовым pOLED дисплеем с разрешением Super HD (2712×1220 пикселей), частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и полным охватом цветовой гаммы DCI-P3. Она работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 3 и может иметь 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, а также внутреннее хранилище UFS 4.0 объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Motorola Edge 50 Pro

Модель Motorola Edge 50 Pro оснащена алюминиевой рамкой и имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Она предлагает 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Super HD и частотой обновления 144 Гц, как и другие модели из линейки. В отличие от более мощной версии, в Edge 50 Pro используется процессор Snapdragon 7 Gen 3. Устройство предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянного хранилища.

Motorola Edge 50 Fusion

Модель Motorola Edge 50 Fusion — самая доступная из новинок. Она также обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68 и оснащена стерео динамиками. Смартфон предлагает 6,7-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.