Бюджетний смартфон Moto G45 5G отримав екран 120 Гц, чіп Snapdragon 6s Gen 3 та захист IP52

Motorola анонсувала новий бюджетний смартфон Moto G45 5G, який виділяється своїм 6.5-дюймовим LCD-дисплеєм з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій має восьмиядерний процесор Snapdragon 6s Gen 3, 4 або 8 ГБ оперативної пам’яті, а також накопичувач на 128 ГБ, який можна розширити за допомогою картки microSD.

Основна камера складається з двох модулів: 50 МП та 2 МП, а фронтальна камера має роздільну здатність 16 МП. Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг за допомогою зарядки потужністю 18 Вт. Також у пристрої присутні стереодинаміки, бічний сканер відбитків пальців та захист від крапель води та пилу за стандартом IP52. Задня панель смартфона має покриття під шкіру та пропонується у трьох кольорах.

Moto G45 5G працює під керуванням Android 14, з обіцянкою одного року оновлень ОС та трьох років патчів безпеки. Смартфон вже доступний для покупки Індії за ціною від $130.

Раніше Motorola анонсувала нову лінійку смартфонів сімейства edge: Motorola Edge 50 ultra, Edge 50 pro та Edge 50 fusion. Пристрої виділяються своїм дизайном, в якому використовуються різні вигини та текстури, такі як дерево, перламутрове полімерне покриття та веганська замша.

Motorola Edge 50 ultra

Модель Motorola Edge 50 ultra оснащена 6,7-дюймовим pOLED дисплеєм з роздільною здатністю Super HD (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 144 Гц, пікової яскравістю 2500 ніт та повним охопленням кольорової гами DCI-P3. Вона працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 3 і може мати 12 або 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, а також внутрішнє сховище UFS 4.0 об’ємом 512 ГБ або 1 ТБ. Корпус смартфона захищений від пилу та вологи за стандартом IP68.

Motorola Edge 50 Pro

Модель Motorola Edge 50 Pro оснащена алюмінієвою рамкою та має захист від пилу та води за стандартом IP68. Вона пропонує 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Super HD та частотою оновлення 144 Гц, як і інші моделі з лінійки. На відміну від потужнішої версії, в Edge 50 Pro використовується процесор Snapdragon 7 Gen 3. Пристрій пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ постійного сховища.

Motorola Edge 50 Fusion

Модель Motorola Edge 50 Fusion – найдоступніша з новинок. Вона також забезпечує захист від пилу та вологи за стандартом IP68 та оснащена стерео динаміками. Смартфон пропонує 6,7-дюймовий pOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 144 Гц.