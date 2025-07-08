Bentley сменила дизайн эмблемы в пятый раз за всю историю

Компания Bentley представила обновлённую версию своей фирменной эмблемы «Крылатая B» (Winged B). Это лишь пятый редизайн с момента основания бренда в 1919 году. Новый логотип будет официально показан 8 июля — вместе с концептуальным автомобилем, который продемонстрирует новое направление в дизайне будущих моделей марки.

Как создавался новый знак

Дизайн эмблемы разработан под руководством Робина Пейджа при участии небольшой команды дизайнеров Bentley. Процесс начался с внутреннего конкурса — каждый из членов студии мог представить свою идею. Победу одержал эскиз Янг Нама из команды по интерьеру, после чего концепт был доработан и доведен до финальной формы.

Целью разработки было сохранить узнаваемые черты прежних версий — включая ромбовидную структуру в крыльях и центральную букву B в виде драгоценного элемента — при этом придать символу более современный и выразительный облик.

Что изменилось

Новая эмблема получила более резкие и угловатые очертания. Крылья стали напоминать форму хищной птицы в полёте — особенно пернатого сапсана. Нижние перья под буквой B полностью убраны, чтобы сделать силуэт чище. Центральный элемент — объёмная буква B — теперь обрамлён стеклом с фацетами и металлическим кантом, напоминающим циферблат дорогих часов.

История изменений

Первоначальный знак был создан Гордоном Кросби в 1919 году. Последующие обновления происходили в 1931 году, в 1990-х и в 2002 году. Обновлённый вариант 2025 года Bentley называет самым значительным переосмыслением эмблемы за всю её столетнюю историю.