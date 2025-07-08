Bentley змінила дизайн емблеми вп’яте за всю історію08.07.25
Компанія Bentley представила оновлену версію своєї фірмової емблеми “Крилата B” (Winged B). Це лише п’ятий редизайн з моменту заснування бренду у 1919 році. Новий логотип буде офіційно показаний 8 липня разом із концептуальним автомобілем, який продемонструє новий напрямок у дизайні майбутніх моделей марки.
Як створювався новий знак
Дизайн емблеми розроблений під керівництвом Робіна Пейджа за участю невеликої команди дизайнерів Bentley. Процес розпочався з внутрішнього конкурсу — кожен із членів студії міг уявити свою ідею. Перемогу здобув ескіз Янг Нама з команди з інтер’єру, після чого концепт було доопрацьовано та доведено до фінальної форми.
Метою розробки було зберегти відомі риси колишніх версій — включаючи ромбовидну структуру в крилах і центральну літеру B як дорогоцінного елемента — у своїй надати символу більш сучасний і виразний образ.
Що змінилося
Нова емблема набула більш різких і незграбних обрисів. Крила стали нагадувати форму хижого птаха у польоті — особливо пернатого сапсана. Нижні пір’я під буквою B повністю прибрані, щоб зробити силует чистішим. Центральний елемент – об’ємна буква B – тепер обрамлений склом з фацетами і металевим кантом, що нагадує циферблат дорогого годинника.
Історія змін
Початковий знак було створено Гордоном Кросбі у 1919 році. Наступні оновлення відбувалися у 1931 році, у 1990-х та у 2002 році. Оновлений варіант 2025 Bentley називає найзначнішим переосмисленням емблеми за всю її столітню історію.
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Bentley змінила дизайн емблеми вп’яте за всю історію автомобіль дизайн
Bentley представила оновлену версію своєї фірмової емблеми “Крилата B” (Winged B). Це лише п’ятий редизайн з моменту заснування бренду 1919 року
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